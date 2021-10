Österreichs Inflation springt im Oktober auf Zehn-Jahres-Hoch

Wien (Reuters) - In Österreich ist die Inflation im Oktober auf den höchsten Stand seit zehn Jahren geklettert.

Steigende Treibstoff- und Energiepreise trieben die Teuerungsrate auf 3,6 Prozent, wie die Statistik Austria am Freitag in ihrer Schnellschätzung mitteilte. So hoch sei sie zuletzt im November 2011 gewesen, sagte Statistik-Austria-Chef Tobias Thomas. Im September lag die Inflationsrate bei 3,3 Prozent. Details zur Preisentwicklung will die Behörde am 17. November veröffentlichen.