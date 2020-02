Österreichs Kanzler - Einigung auf EU-Gipfel steht in den Sternen

Brüssel (Reuters) - Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz erwartet sehr harte Verhandlungen auf dem EU-Gipfel.

"Ob es eine Einigung gibt, steht in den Sternen", sagte Kurz am Donnerstag vor dem EU-Gipfel zum künftigen Finanzrahmen. Er hatte sich unmittelbar zuvor in Brüssel mit den Regierungschefs der Nettozahlerländer Schweden, Dänemark und Niederlande abgestimmt. Man werde auch als Quartett der Nettozahler mit EU-Ratspräsident Charles Michel zusammentreffen, kündigte Kurz an. Eine enge Abstimmung gebe es auch mit Deutschland.

Die vier genannten Länder wollen die nationalen Überweisungen nach Brüssel auf ein Prozent der Wirtschaftsleistung begrenzen. Kurz sagte, Kürzungsmöglichkeiten beim EU-Finanzrahmen gebe es etwa in den Bereichen Rüstung, Eurozonen-Budget und Regionalmittel. Die Nettozahler wollten dagegen mehr Geld für Zukunftsaufgaben. Sollte es zu Kürzungen bei den EU-Landwirtschaftssubventionen geben, würde dies in Österreich für die Bauern auf nationaler Ebene ausgeglichen.