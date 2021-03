Österreichs Lockdown-Lockerung führt zu sinkenden Arbeitslosenzahlen

Wien (Reuters) - In Österreich sind erstmals seit Weihnachten wieder weniger als eine halbe Million Menschen arbeitslos.

Zum 1. März seien rund 490.000 Personen arbeitslos gemeldet oder in einer Schulung, sagte Arbeitsminister Martin Kocher am Dienstag. Am Vortag hatte das Arbeitsmarktservice (AMS) per Stichtag 28. Februar noch 509.000 Arbeitslose gemeldet. Ende Dezember waren noch rund 521.000 Menschen ohne Job. Vor allem der ausgefallene Winter-Tourismus machte sich hier bemerkbar.

"Es hat sich ein positiver Trend verfestigt, der etwas optimistisch stimmt", sagte Kocher. Durch die Öffnung des Handels und der körpernahen Dienstleister vor drei Wochen seien rund 120.000 Menschen aus der Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit wieder in Beschäftigung gekommen. "Das gibt Hoffnung für die Zukunft, das zeigt, dass auch leichte Öffnungsschritte relativ rasch Wirkung am Arbeitsmarkt zeigen", so der Minister weiter.

Auch die Zahl der Kurzarbeiter sei gesunken. Derzeit seien rund 478.000 Menschen für dieses staatlich geförderte Modell angemeldet, um 7000 weniger als in der Vorwoche, so Kocher.

Nach der Öffnung des Handels, der körpernahen Dienstleister und der Schulen vor drei Wochen plant die Regierung noch in diesem Monat weitere Öffnungsschritte. Kurz vor Ostern, ab dem 27. März, dürfen etwa Gastgärten wieder aufsperren. Weitere Lockerungen für Kulturbetriebe, Gastronomie und den Tourismus soll es im April geben.