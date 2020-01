Österreichs neue Regierung aus ÖVP und Grünen vereidigt

Wien (Reuters) - In Österreich ist am Dienstag 100 Tage nach der Parlamentswahl die neue Bundesregierung aus konservativer Volkspartei (ÖVP) und Grünen vereidigt worden.

In der Europäischen Union ist es die einzige Regierung in einer solchen Konstellation. ÖVP-Chef Sebastian Kurz wurde zum zweiten Mal Bundeskanzler. Sein Kabinett besteht aus 14 Ministern. Erstmals gehören dem Regierungsteam mehr Frauen als Männer an.

"Nach dem hinlänglich bekannten Ereignissen seit dem Mai des Vorjahres, seit Ibiza, über die Regierung Bierlein, bis zur Neuwahl des Nationalrates im Herbst, schließt sich jetzt der Kreis", sagte Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Die ÖVP hatte die Parlamentswahl Ende September mit 37,5 Prozent der Stimmen gewonnen. Die Grünen wurden mit 13,9 Prozent viertstärkste Kraft. Kurz' Koalitionsregierung mit der rechtspopulistischen FPÖ war im Mai wegen der sogenannten Ibiza-Affäre um den früheren FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache zerbrochen. Danach amtierte eine Expertenregierung unter Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein.