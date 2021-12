Österreichs neuer Kanzler hält an Lockdown-Ende für Geimpfte fest

Wien (Reuters) - Österreichs Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) will den Lockdown wie geplant am kommenden Wochenende beenden.

Es stelle sich nicht mehr die Frage, ob der Lockdown beendet wird, sondern wie und mit welchen Schutzmaßnahmen, sagte der konservative Politiker am Dienstag bei seiner ersten Pressekonferenz in Wien. Der 49-Jährige frühere Innenminister wurde nach dem Rücktritt seines Vorgängers Alexander Schallenberg zu Wochenbeginn als Kanzler vereidigt. Für Ungeimpfte würden die Ausgangsbeschränkungen allerdings weiterhin bestehen bleiben, sagte Nehammer. Die Details zur Öffnung will die konservativ-grüne Bundesregierung am Mittwoch bei einem Bund-Länder-Gipfel beschließen.

Handel, Gastronomie, Hotels sowie Freizeit- und Kultureinrichtungen dürfen damit nach drei Wochen Lockdown ab Sonntag wieder aufsperren. Allerdings können die einzelnen Bundesländer je nach Pandemiegeschehen strengere Maßnahmen beschließen, räumte Nehammer ein. Insgesamt sehe man derzeit eine positive Tendenz, sagte er im Hinblick auf die Corona-Neuinfektionen.

Die Neuansteckungen sind in der vergangenen Woche stark zurückgegangen. Angaben des Gesundheits- und Innenministeriums zufolge wurden zuletzt 4233 Neuinfektionen gemeldet. Vor dem Lockdown waren Infektionszahlen auf einen Rekordwert von über 15.000 geklettert. Die Sieben-Tage-Inzidenz schrumpfte nun auf 580 von über 1000 pro 100.000 Einwohner. Keine Besserung der Lage ist weiterhin in den Krankenhäuser zu sehen. 3115 Personen befinden sich aufgrund des Virus im Krankenhaus in Behandlung, davon werden 670 Menschen auf Intensivstationen betreut. Die Kliniken stoßen teilweise an ihre Belastungsgrenzen. Kaum Bewegung gab es während des Lockdowns bei der Impfquote. Rund 67,6 Prozent der Bevölkerung sind vollständig geimpft. Österreich will daher ab Februar eine Impfpflicht einführen.