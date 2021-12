Österreichs neuer Kanzler Nehammer vereidigt

Wien (Reuters) - In Österreich ist der bisherige Innenminister Karl Nehammer neuer Regierungschef.

Der 49-Jährige Politiker der konservativen Volkspartei (ÖVP) wurde am Montag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen vereidigt. Er ist der dritte Kanzler in Österreich innerhalb weniger Monate. Nehammer übernimmt das Amt von Alexander Schallenberg, der den Posten nur knapp zwei Monate innehatte. Auslöser der Kanzlerrochade war der Rückzug von Ex-Kanzler Sebastian Kurz aus der Politik im Zuge von Korruptionsvorwürfen.

Nehammers wichtigste Aufgabe sei nun die Bekämpfung der Corona-Pandemie, sagte Staatsoberhaupt Van der Bellen bei der feierlichen Vereidigung in Wien. Zudem müsse das Vertrauen in die Politik, das bei vielen erschüttert worden sei, wieder hergestellt werden. Nehammer übernimmt das Amt in einer schwierigen Phase der Pandemie. Österreich steht mitten in einem harten Lockdown. Bund und Länder wollen am Mittwoch über weitere Schritte entscheiden. Nach den bisherigen Plänen der konservativ-grünen Regierung sollen die Einschränkungen für Geimpfte und Genesene ab dem 13. Dezember wieder vorbei sein. Ob es dabei bleibt, ist offen.

KURZ-ABSCHIED LÖSTE PERSONALROCHADE AUS

Kurz, der bereits im Oktober infolge von Korruptionsvorwürfen und auf Druck des Koalitionspartners als Kanzler abtrat, zog sich inzwischen überraschend auch als ÖVP-Partei- und Fraktionschef zurück. Der 35-Jährige, der einst jüngster Regierungschef in Europa war und als politisches Ausnahmetalent galt, war zuletzt immer stärker unter Druck geraten. Im Herbst wurden Ermittlungen gegen ihn wegen des Verdachts der Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit publik. Seit dem Frühjahr wurde bereits gegen ihn wegen mutmaßlicher Falschaussage in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss ermittelt.

Der Abschied von Kurz, der ein Fehlverhalten bestreitet, löste gleich mehrere Personalrochaden aus. Auch Finanzminister Gernot Blümel und Bildungsminister Heinz Faßmann traten zurück. Schallenberg kehrt nun ins Außenministerium zurück, dass er erst im Oktober verlassen hatte. Das Finanzministerium übernimmt nun Magnus Brunner, der bisher Staatssekretär im Umweltministerium war. Neuer Innenminister ist der vom niederösterreichischen Landtag kommende Gerhard Karner. An Spitze des Bildungsministeriums rückt der Universitätsrektor Martin Polaschek.