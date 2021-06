Österreichs Notenbank erwartet starken Aufschwung

Wien/Berlin (Reuters) - Dank Impffortschritten und einer Öffnung der Wirtschaft nach der Corona-Krise kommt in Österreich laut der Notenbank ein starker Aufschwung in Gang.

"Die Jahre 2021 und 2022 sind von einem deutlichen Aufholprozess geprägt", erklärte der Chef der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), Robert Holzmann, am Freitag. Nach einem Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 6,7 Prozent im Vorjahr erwartet die OeNB für das laufende Jahr und 2022 ein Wachstum von 3,9 beziehungsweise 4,2 Prozent.

Der private Konsum und Investitionen werden aus Sicht der Notenbank den Aufschwung befeuern: Durch die Öffnungsschritte Mitte Mai sei bereits die Basis gelegt worden: "In der Folge wird mit einer starken Erholung des privaten Konsums und einem raschen Rückgang der stark erhöhten Sparquote gerechnet", heißt es in der Konjunktur-Prognose der Notenbank. Nach dem massiven Einbruch um 9,4 Prozent im vergangenen Jahr soll der private Konsum demnach 2021 mit vier Prozent und 2022 mit 5,8 Prozent anziehen. Die Sparquote wird von ihrem Höchstwert von 14,4 Prozent im Jahr 2020 demnach auf unter acht Prozent im Jahr 2023 zurückgehen.

Die Investitionen waren in den Jahren vor Ausbruch der Pandemie eine zentrale Stütze der Konjunktur in Österreich. Infolge der hohen Unsicherheiten schrumpften die Bruttoanlageinvestitionen 2020 allerdings um 4,8 Prozent. Mit der anziehenden Industrie- und Exportkonjunktur stieg die Auslastung der Wirtschaft laut OeNB zuletzt aber beständig an: "Neben Nachholeffekten ist daher auch die Notwendigkeit längerfristiger Erweiterungen der Produktionskapazität gegeben."