Özdemir fordert von 'Autogipfel' klare Ansage für E-Mobilität

BERLIN (dpa-AFX) - Der Grünen-Politiker Cem Özdemir hat vom "Autogipfel" eine klare Ansage für die Elektromobilität gefordert. Der Vorsitzende des Verkehrsausschusses im Bundestag sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Wir Grünen wollen ab 2030 nur noch emissionsfreie Autos neu zulassen, damit alle Beteiligten endlich Planungssicherheit haben." Es müsse nun darum gehen, die Elektromobilität zum Erfolg zu machen für die Wirtschaft, die Beschäftigten und das Klima.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) berät an diesem Dienstagabend mit Vertretern der Branche sowie von "Autoländern" über den Strukturwandel in der Autoindustrie.

"Wer so tut, als müssten wir nur hart genug an das Wunder der synthetischen Kraftstoffe im Pkw glauben, gefährdet Jobs und unseren Standort Deutschland", sagte Özdemir. Die Antriebsfrage sei technologisch entschieden. "Ich rate daher dringend dazu, dass wir da einen Haken dran machen und uns auch in der Politik nun mit den Zukunftsfragen Digitalisierung, Daten und Autonomes Fahren beschäftigen."

Özdemir sagte weiter: "Die Bundesregierung sollte auch ein Signal setzen, dass die Zeit der falschen Freundschaft zwischen Autoindustrie und Politik vorbei ist. Statt sich in altbekannter Manier abzusprechen, möglichst hart gegen ambitionierte europäische Klimaziele und neue CO2-Flottengrenzwerte in Brüssel zu lobbyieren, wünsche ich mir eine Politik, die mit Selbstvertrauen auf Innovation und Klimaschutz setzt. Wir müssen jetzt alle an einem Strang ziehen und dafür sorgen, dass die E-Strategie zum Erfolg wird."/hoe/DP/zb