Özdemir und Lemke skizzieren Agrar-Kurs der Ampel

BERLIN (dpa-AFX) - Der künftige Weg der Ampelkoalition in der Agrarpolitik steht an diesem Dienstag im Zentrum eines Agrarkongresses (10.30 Uhr). Bundesumweltministerin Steffi Lemke und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (beide Grüne) wollen dabei ihre Überlegungen für eine nachhaltige Agrar- und Ernährungswirtschaft in Deutschland vorstellen. Ziel der Regierung ist es laut Umweltministerium, "Land- und Ernährungswirtschaft so zu verändern, dass wir Umwelt, Klima und Artenvielfalt schützen, Tierwohl garantieren und gleichzeitig den wirtschaftlichen und sozialen Zielen einer zukunftsfähigen Landwirtschaft gerecht werden".

Am Bundestag will zudem das Bündnis "Wir haben es satt!" für einen nachhaltigen Umbau der Agrar- und Ernährungspolitik eintreten. Am Abend findet dann der agrarpolitische Jahresauftakt des Bauernverbands mit Özdemir statt./bw/DP/ngu