Özdemirs verpasste 'praktische Prüfung' als Minister

BERLIN (dpa-AFX) - Die Pandemie hat dem neuen Landwirtschaftsminister Cem Özdemir die Premiere auf einer großen Bühne der Agrarbranche verwehrt - der Jahresauftakt bei der Grünen Woche in den Berliner Messehallen fällt wegen der Corona-Krise erneut aus. Normalerweise würde er da jetzt quasi als eine der ersten Amtshandlungen als Minister seine "praktische Prüfung ablegen", sagte der Grünen-Politiker am Dienstagabend bei einer Veranstaltung des Bauernverbands.

"Sie würden alle drauf schauen, wie sitzt er auf dem Trecker, macht er das richtig? Traut er sich an die Tiere ran, wie sieht es aus mit seiner Festigkeit, was die Häppchen und was die Schnäpse angeht", sagte Özdemir mit Blick auf den üblichen Messerundgang. Er könne die Landwirte da aber beruhigen, aus seiner Zeit als Parteivorsitzender sei er "ganz gut trainiert". Leider verhindere Corona aber wieder, das "verbindende Element" der Grünen Woche gemeinsam zu begehen./sam/DP/stw