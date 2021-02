Offene Immobilienfonds einfach erklärt: Das sollte man beim Investieren wissen!

An der Börse können Anleger nicht nur in Aktien, ETFs & Co investieren – sondern über offene Immobilienfonds auch in „Betongold“. Doch wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen solchen Immobilienfonds und REITs? Und was bedeuten Begriffe wie Cash Call, Cash Stop oder NAV? Unser Händler Jürgen Dietrich kennt die Antworten und vermittelt Grundlagenwissen zu einem Investment in offene Immobilienfonds.