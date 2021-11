OFFIZIELLE KORREKTUR: Wirtschaft lobt Verlängerung von Corona-Hilfe

( Im 2. Absatz, 4. Satz muss es richtig heißen: Kurzarbeitergeld von rund 31 Milliarden Euro (nicht: 40 Milliarden Euro. Das Bundeswirtschaftsministerium hat seine Angaben korrigiert.)

BERLIN (dpa-AFX) - Vertreter der deutschen Wirtschaft haben die Verlängerung der Corona-Wirtschaftshilfen bis Ende März 2022 begrüßt. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks mahnte am Freitag aber auch, die Fortführung müsse für alle Unterstützungsinstrumente gelten, einschließlich der Sonderregelungen für Bürgschaftsbanken sowie der Möglichkeit von Steuerstundungen. Die Linke hätte sich eine Verlängerung der Hilfen bis zum Sommer gewünscht. "Denn Unsicherheit ist Gift für die Wirtschaft", sagte Christian Görke, Finanzexperte der Linksfraktion im Bundestag. Zudem gebe es bei Überbrückungshilfen immer noch eklatante Förderlücken.

Der geschäftsführende Wirtschaftsminister Peter Altmaier begrüßte die Entscheidung der Bund-Länder-Konferenz. "Ich freue mich, dass die gestrige Ministerpräsidentenkonferenz meinem Vorschlag gefolgt ist, die Corona-Wirtschaftshilfen bis Ende März 2022 zu verlängern." Dem CDU-Politiker zufolge sind seit Beginn der Krise im Frühjahr 2020 Hilfen für die Wirtschaft von bislang rund 126 Milliarden Euro gewährt worden. Hinzukomme das Kurzarbeitergeld von rund 31 Milliarden Euro.

Der Reiseverband DRV sprach von einer guten und richtigen Entscheidung. "Derzeit und auch absehbar ist die Krise für die Reisewirtschaft noch nicht vorbei", sagte DRV-Präsident Norbert Fiebig. Die Verlängerung schaffe Planungssicherheit "und ist ein wichtiges Signal für die Arbeitsplatzsicherung in der Reisewirtschaft mit ihren fast drei Millionen Beschäftigten in Deutschland".

Bund und Länder hatten am Donnerstag beschlossen, dass besonders belastete Unternehmen in der Corona-Krise länger Wirtschaftshilfen bekommen sollen. Der Bund verlängert die bisher bis Jahresende befristete Überbrückungshilfe III Plus bis Ende März 2022. Auch Regelungen zur Kurzarbeit sowie die Neustarthilfe für Soloselbstständige sollen verlängert werden./mar/DP/ngu/he