OHB will eine unveränderte Dividende ausschütten

Der Raumfahrt- und Technologiekonzern OHB SE (ISIN: DE0005936124) will eine unveränderte Dividende in Höhe von 0,43 Euro je Aktie ausschütten. Somit ergibt sich beim derzeitigen Aktienkurs von 28,00 Euro eine aktuelle Dividendenrendite von 1,54 Prozent. Die Hauptversammlung soll am 26. Mai 2020 stattfinden.

Der Umsatz von OHB kletterte im letzten Jahr um 3 Prozent auf knapp 1 Mrd. Euro, wie am Mittwoch berichtet wurde. Die Gesamtleistung lag mit knapp 1,03 Mrd. Euro ebenfalls 3 Prozent über dem Vorjahreswert. Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg um 3 Prozent auf 49,11 Mio. Euro. Die EBIT-Marge war mit 4,8 Prozent unverändert. Der Konzernjahresüberschuss nach Fremdanteilen stieg um 2 Prozent auf 25,5 Mio. Euro. Das Ergebnis pro Aktie lag bei 1,47 Euro nach 1,44 Euro im Vorjahr.

Der Vorstand erwartet für das Gesamtjahr 2020 eine konsolidierte Gesamtleistung von 1,1 Mrd. Euro. Die operativen Ergebnisgrößen EBITDA und EBIT sollen 80 Mio. Euro bzw. 44 Mio. Euro erreichen.

Die OHB AG beschäftigt derzeit gut 2.900 Mitarbeiter. Der Börsengang erfolgte im Jahr 2001. Das Unternehmen mit Sitz in Bremen ist in der Satellitenentwicklung, -bau und -betrieb, Datenübertragung und -verarbeitung sowie Entwicklung und Bau von wissenschaftlichen Nutzlasten und Luft- und Raumfahrt-Strukturen tätig.

Redaktion MyDividends.de