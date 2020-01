Oho! Dieser Dividendenaristokrat hat jetzt eine Dividendenrendite von 10 % erreicht!

Dividendenaristokraten gelten häufig als besonders defensive und verlässliche Aktien. Ein hoher Grad an Konstanz bei einem steten und mindestens moderaten Wachstum über Jahre und Jahrzehnte hinweg führt dabei regelmäßig zur Creme de la Creme der ausschüttenden Aktien. Die jedoch häufig aufgrund dieser Zuverlässigkeit ihren Preis haben.

Nichtsdestoweniger scheint ein spannender Dividendenaristokrat dabei aktuell eine Ausnahme zu sein, denn er kommt momentan auf eine gerade so zweistellige Dividendenrendite von 10 %. Lass uns im Folgenden einmal schauen, welcher das ist, ob es gute Gründe für diese krasse Bewertung gibt und ob die Bewertung möglicherweise eher Schnäppchen oder Value-Falle ist. Ja, auch für einen Dividendenaristokraten.

Der Name des Unbekannten lautet …

Regelmäßige Leser meiner Artikel werden womöglich bereits ahnen, welcher Dividendenaristokrat das denn wohl sein mag. Und sofern deine Auswahl an dieser Stelle auf Tanger Factory Outlet Centers fällt, liegst du damit auch vollkommen richtig.

Noch immer schüttet der US-amerikanische Real Estate Investment Trust eine Dividende von 0,355 US-Dollar an die Investoren aus. Da jedoch der Aktienkurs zum Jahresauftakt erneut im mittleren einstelligen Prozentbereich gefallen ist und gegenwärtig bei 14,18 US-Dollar notiert, kommt das Unternehmen auf eine Dividendenrendite von marginal über 10 %. Genau genommen nämlich auf inzwischen 10,01 %.

Die Gründe für diesen durchwachsenen Jahresstart scheinen dabei wenig unternehmensspezifischer Natur gewesen zu sein, zumindest geben gängige Portale und auch der eigene Investor-Relations-Bereich wenig her. Allerdings war der Jahresauftakt für viele REITs eher schwierig und mit Kursverlusten verbunden, nur, dass es Tanger Factory Outlet Centers an dieser Stelle etwas deutlicher getroffen hat.

Die derzeitige Problemlage bleibt daher weiterhin, dass es sich bei dem US-REIT um einen Kandidaten handelt, der als Immobilienunternehmen in Outlet-Center investiert. Ein Geschäftsmodell, dem viele Investoren lediglich eine beschränkte Zukunftsperspektive zuschreiben, da der E-Commerce-Siegeszug langfristig weiter anhalten wird.

Chance oder fernbleiben?

Das derzeitige Bewertungsmaß könnte daher grundsätzlich durchaus attraktiv sein, trotz der trüberen Aussichten durch den E-Commerce. Die derzeitige Ausgangslage und insbesondere die Dividende ist bei Funds from Operations von aktuell 0,58 US-Dollar pro Quartal schließlich noch immer stark und die Dividende mit einem Ausschüttungsverhältnis von 61 % hervorragend gedeckt. Daran scheint sich auch nichts zu verändern.

Auch die weiteren fundamentalen Kennzahlen könnten eine vorsichtige und geringe, möglicherweise gar übertriebene Bewertung widerspiegeln. Bei 2018er-Funds from Operations in Höhe von 2,48 US-Dollar beträgt das derzeitige Kurs-FFO-Verhältnis schließlich gerade einmal 5,75 und auch auf Basis der Zahlen für das dritte Quartal würde dieser Wert lediglich auf knapp über 6 absteigen. Die derzeitige Bewertungslage scheint daher gewiss vergleichsweise preiswert zu sein.

Leider gibt das Management von Tanger Factory Outlet nicht den jeweiligen Net Asset Value oder kurz NAV je Aktie bekannt, allerdings rechnen Analysten hier mit einem Wert irgendwo in einer Spanne von 18 bis 30 US-Dollar. Auch das könnte möglicherweise auf eine Unterbewertung hindeuten.

Entscheide dich!

Die Aktie von Tanger Factory Outlet Centers ist daher gewiss ein einzigartiger Dividendenaristokrat. Die Dividendenrendite ist aktuell mit über 10 % vergleichsweise sehr hoch, die Bewertung insgesamt günstig. Die Probleme rund um den E-Commerce können zwar einen Teil dieses gewaltigen Abverkaufs rechtfertigen, allerdings erscheint hier die aktuelle Dividende weiterhin nachhaltig.

Investoren auf der Suche nach einem Ausnahme-Chance-Risiko-Verhältnis und einem günstig bewerteten Dividendenaristokraten sollten daher dringend einen näheren Blick bei diesem aristokratischen Real Estate Investment Trust riskieren. Solche günstigen adeligen Ausschütter gibt es gewiss nicht häufig.

Vincent besitzt Aktien von Tanger Factory Outlet Centers. The Motley Fool empfiehlt Tanger Factory Outlet Centers.

