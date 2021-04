Oil Insurance Limited (OIL) gibt eine Dividende von 380 Millionen USD bekannt und ändert die Definition des Designated Named Windstorm (DNWS)

OIL hielt seine Vorstandssitzung für März 2021 am Mittwoch, dem 24. März, in seinen Büros in der Bermudiana Road 3 in Hamilton, Bermuda, ab.

Während der Sitzung genehmigten die Direktoren den Jahresabschluss 2020 des Unternehmens, erörterten die Entwicklung seines Strategieplans, genehmigten die Zahlung einer Dividende in Höhe von 380 Mio. USD am 30. Juni 2021 für die am 24. März 2021 eingetragenen Aktionäre und änderten die DNWS-Definition.

Für das Jahr 2020 erzielte OIL einen versicherungstechnischen Gewinn von 66,9 Mio. USD. Nach Berücksichtigung der Nettoinvestitionsgewinne und Verwaltungskosten belief sich der Jahresüberschuss von OIL auf 466,5 Mio. USD. Weitere Informationen zu den Finanzergebnissen 2020 von OIL finden Sie unter www.oil.bm, wo Sie unseren geprüften Jahresabschluss einsehen können.

Das Unternehmen hat die Definition von DNWS geändert, um die Wahrscheinlichkeit zu minimieren, dass künftig benannte Stürme, die außerhalb des Atlantikbeckens entstehen, als DNWS eingestuft werden. Anstelle von nur einem Teil eines Sturms bestimmt nun das Zentrum eines Sturms, ob er in das Atlantikbecken eintritt und zu einem DNWS wird. Die Änderung tritt am 24. März 2021 in Kraft.

Fabrizio Mastrantonio, Vorstandsvorsitzender, erklärte: „Der Verwaltungsrat beschloss, die Dividende in Höhe von 380 Millionen USD zu genehmigen, nachdem er den mehrjährigen Kapitalmanagementplan des Unternehmens sorgfältig geprüft und den künftigen Kapitalbedarf berücksichtigt hatte, der sich aus seinem Strategieplan ergeben könnte, der 2021 abgeschlossen werden soll.“

Bertil Olsson, Präsident und CEO, erklärte: „Die starke Leistung im Jahr 2020 und die robuste Kapitalposition des Unternehmens haben es uns ermöglicht, unseren Aktionären erneut einen erheblichen Kapitalbetrag zurückzugeben und den überlegenen Wert des OIL-Modells zu demonstrieren.“

Weitere Informationen zu den Eigentumsdeckungen von OIL und dem damit verbundenen Wert finden Sie unter www.oil.bm.

Oil Insurance Limited (OIL) versichert über 3,0 Billionen US-Dollar an globalen Energieanlagen für mehr als fünfzig Mitglieder mit Immobilienlimits von bis zu 400 Millionen US-Dollar, was einer Gesamtkapazität an Immobilien des Rating A von mehr als 21 Milliarden US-Dollar entspricht. Mitglieder sind mittelgroße bis große öffentliche und private Energieunternehmen mit einem physischen Immobilienvermögen von mindestens 1 Milliarde US-Dollar und einem Investment-Grade-Rating oder gleichwertigen Rating. Zu den angebotenen Produkten/Absicherungen gehören Eigentum (physische Schäden), Sturm (Offshore-GOM ausgeschlossen), kumulative Verschmutzung, Bohrlochkontrolle, Beseitigung von Wracks, Terrorismus, Cyber, Konstruktion und Fracht. Zu den Branchen, die OIL schützt, gehören Offshore- und Onshore-Exploration und -Produktion, Veredlung und Marketing, Petrochemie, Bergbau, Pipelines, Elektrizitätswerke, erneuerbare Energien und andere verwandte Energiebranchen.

Weitere Anfragen zu dieser Pressemitteilung richten Sie bitte an George Hutchings, SVP & COO, unter george.hutchings@oil.bm oder +1 (441) 295 0905.

George Hutchings

george.hutchings@oil.bm



+1 (441) 295 0905