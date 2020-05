Oil Insurance Limited (OIL) hält seine erste telefonische Hauptversammlung ab

OIL hielt am Donnerstag, dem 30. April, telefonisch seine Hauptversammlung 2020 ab, nachdem die ursprünglich geplante Hauptversammlung auf Bermuda am 19. März aufgrund des Ausbruchs von COVID-19 verschoben worden war. Während des Meetings wurde eine Überprüfung der operativen und finanziellen Ergebnisse für 2019 durchgeführt und die Wahl der Direktoren für das Jahr 2020-2021 abgehalten.

2019 erzielte OIL einen Nettogewinn von 1,03 Milliarden US-Dollar. Das versicherungstechnische Nettoergebnis in Höhe von 364 Millionen US-Dollar, das Nettoinvestitionsergebnis in Höhe von 691 Millionen US-Dollar und die Betriebskosten in Höhe von 21 Millionen US-Dollar trugen zu diesen Ergebnissen bei. Weitere Informationen zu den Finanzergebnissen 2019 von OIL finden Sie unter www.oil.bm, wo Sie unseren geprüften Jahresabschluss einsehen können. Nach der Überprüfung der Finanzergebnisse zum Jahresende stimmten die Aktionäre der Wiederernennung von KPMG als Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr 2020 zu.

Theodore Guidry II, der scheidende Vorstandsvorsitzende von OIL, erklärte: „Das Unternehmen befindet sich aus operativer und finanzieller Sicht in ausgezeichnetem Zustand. Während sich die wirtschaftlichen und Marktbedingungen in den ersten Monaten dieses Jahres drastisch geändert haben, ist OIL auf dem Energieversicherungsmarkt weiterhin gut positioniert, um die Energiewirtschaft auf absehbare Zeit – wie bereits in den letzten 48 Jahren – weiter zu unterstützen.“

Bertil C. Olsson, President & CEO, erklärte: „Die Leistung von 2019 sollte es OIL ermöglichen, die schwierigen Bedingungen von COVID-19 für die Welt und die Energiewirtschaft im Jahr 2020 effektiv ohne Beeinträchtigung unserer Aktionäre zu überstehen. Unser Ziel ist es, auf lange Sicht und in schwierigen Marktumgebungen stabile Kapazitäten und konsistente Geschäftsbedingungen zu einem marktgerechten Preis bereitzustellen. Aus diesem Grund plant OIL nicht, sein Produktangebot im Laufe des Jahres anzupassen, sondern bleibt der zuverlässige Partner, den unsere Mitglieder erwarten. Zusätzlich zu den hervorragenden Finanzergebnissen im Jahr 2019 begrüßte OIL vier neue Aktionäre – Beach Energy Limited, Bruce Power L.P., Motiva Enterprises LLC und Origin Energy Limited.“

Nach der Vertagung der Hauptversammlung trat der neue Vorstand zusammen und wählte Fabrizio Mastrantonio zum Aufsichtsratsvorsitzenden und Lars Ostebo zum stellvertretenden Präsidenten für 2020.

Weitere Informationen zu den Eigentumsdeckungen von OIL und dem damit verbundenen Wert finden Sie unter www.oil.bm.

Oil Insurance Limited (OIL) versichert über 3,0 Billionen US-Dollar an globalen Energieanlagen für mehr als fünfzig Mitglieder mit Immobilienlimits von bis zu 400 Millionen US-Dollar, was einer Gesamtkapazität von mehr als 19 Milliarden US-Dollar entspricht. Mitglieder sind mittelgroße bis große öffentliche und private Energieunternehmen mit einem physischen Immobilienvermögen von mindestens 1 Milliarde US-Dollar und einem Investment-Grade-Rating oder einem gleichwertigen Rating. Zu den angebotenen Produkten/Absicherungen gehören Eigentum (physische Schäden), Sturm (Offshore-GOM ausgeschlossen), kumulative Verschmutzung, Bohrlochkontrolle, Beseitigung von Wracks, Terrorismus, Cyber, Konstruktion und Fracht. Zu den Branchen, die OIL schützt, gehören Offshore- und Onshore-Exploration und -Produktion, Veredlung und Marketing, Petrochemie, Bergbau, Pipelines, Elektrizitätswerke, erneuerbare Energien und andere verwandte Energiebranchen.

Weitere Anfragen zu dieser Pressemitteilung richten Sie bitte an George Hutchings, SVP & COO, unter george.hutchings@oil.bm oder +1 (441) 295 0905.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

