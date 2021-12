Oilon: HVAC-Branchenführer setzt auf umweltfreundliche, in Finnland entwickelte Wärmepumpentechnologie

Oilon, ein finnisches Energie- und Umwelttechnikunternehmen, hat eine Kooperationsvereinbarung mit Trane®, einem weltweit führenden Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für Raumkomfort und eine Marke von Trane Technologies, unterzeichnet.

In November 2021, Oilon opened a new plant for manufacturing industrial heat pumps in Kokkola (Finland). The capacity of the new plant is four times higher than the existing one. (Photo: Business Wire)

Trane wird im Rahmen der Vereinbarung die in Zusammenarbeit mit Oilon entwickelten und hergestellten Wärmepumpen der Serie Trane Exergy in Europa anbieten. Die Pumpen der Exergy-Serie bieten eine Wärmeleistung von bis zu 120 Grad Celsius und können Öl- und Gaskessel in industriellen Prozessen, Gebäuden und Fernwärmeanwendungen ersetzen.

„Bislang ist es kaum einem Unternehmen gelungen, umweltfreundliche Technologien zu entwickeln, die so hohe Temperaturen erreichen. Die Zusammenarbeit mit einem der weltweit größten Akteure der Branche wird uns dabei helfen, diese nachhaltige Technologie immer weiter zu verbreiten“, sagte Martti Kukkola, Chief Business Officer für industrielle Wärmepumpen und Kühlanlagen von Oilon.

Wärmepumpen werden als eines der wichtigsten Mittel zur Erzeugung von Energie ohne fossile Brennstoffe in der Prozessindustrie und Energiewirtschaft angesehen.

„Die Vereinbarung ist eine tolle Belohnung für die langfristige Arbeit, die wir seit über einem Jahrzehnt in die Entwicklung von Technologien zur kohlenstoffneutralen Energieerzeugung gesteckt haben“, ergänzte Kukkola.

Oilon hat im November 2021 ein neues Werk in Kokkola (Finnland) zur Herstellung industrieller Wärmepumpen eröffnet. Die Kapazität des neuen Werks ist viermal höher als die des bestehenden.

Überdies wird es die Entwicklung des industriellen Wärmepumpengeschäfts beschleunigen, in dem Oilon in den letzten Jahren einen deutlichen Sprung verzeichnete, da die Lieferungen erheblich gestiegen sind. Die größte Nachfrage kommt derzeit vom europäischen Markt, dessen Bedarf durch die Zusammenarbeit mit Trane gedeckt wird.

„Wir verfolgen aggressive Wachstumsziele bei industriellen Wärmepumpen, die in einigen Jahren voraussichtlich das Kerngeschäft von Oilon bilden werden. Bei solchen Aussichten wird die Kapazität der neuen Anlage nur für ein paar Jahre ausreichen“, meinte Kukkola.

Oilon ist ein 1961 gegründetes, weltweit tätiges Energie- und Umwelttechnikunternehmen in Familienbesitz. Oilon ist spezialisiert auf Energie- und Umwelttechnik mit Schwerpunkt auf industriellen Wärmepumpen und Kühlanlagen, Erdwärmepumpen sowie Brennern und Verbrennungssystemen. Mit kontinuierlicher Produktentwicklung will Oilon die Energieeffizienz verbessern, Emissionen senken und Lösungen auf der Grundlage erneuerbarer Energiequellen schaffen.

Oilon erwirtschaftet einen Umsatz von 70 Millionen Euro und beschäftigt 380 Mitarbeiter. Das Unternehmen unterhält Produktionsanlagen in Finnland, den Vereinigten Staaten, China und Russland sowie Vertriebsbüros in Brasilien und Deutschland. Überdies verfügt Oilon über ein internationales Vertriebsnetz mit 70 Händlern.

Über Trane

Trane – von Trane Technologies (NYSE:TT), ein globaler Klima-Innovator – schafft komfortable, energieeffiziente Innenumgebungen für gewerbliche und private Anwendungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.trane.eu oder www.tranetechnologies.com.

Martti Kukkola – Chief Business Officer

Industrielle Wärmepumpen und Kühlanlagen

Oilon Oy

Tel. +358 3 85 761, Mob. +358 400 312 060

martti.kukkola@oilon.com