Ok, das war es jetzt erst einmal

Reminder: "Steigt ASML auf Tagesschlusskursbasis überzeugend über 357 EUR an, generiert das ein mittelfristiges Kaufsignal mit Projektionszielen bei 398 und 464 EUR. In der Prognoseskizze arbeite ich allerdings mit dünnem, grauem Prognosepfeil. Die Signalstärke ist also moderat."

Am 11. November konnte der Aktienkurs über die Preismarke von 357 EUR ansteigen und damit prozyklisch das Kaufsignal aktivieren. Der Schalter wurde umgestellt von "Korrekturmodus" auf "Rallymodus". Gestern wurde die Zielprojektion bei 464 EUR erreicht. Vergleichen Sie die Prognoseskizze ganz unten mit dem aktuellen Chart. Mit dem dünnen, grauen Prognosepfeil konnte die mittelfristige Kurstendenz sehr genau angesagt werden.