OKTA - Das Gap im Blick

Ein ähnliches Setup wie die Aktie von Servicenow weist derzeit Okta auf. Allerdings muss man hier etwas relativieren. Zum einem klafft noch ein Gap im Chart, welches bei 255,54 USD als Widerstand fungiert. Zum anderen betten sich hier die Kursmuster in eine breite Range ein, in der es bereits mehrfach zu starken Richtungswechseln kam. Wer klare mittel- bis langfristige Signale bevorzugt, muss hier also Geduld walten lassen. Meine Kollegin Lisa Giering ging zuletzt ausführlich auf die fundamentale Situation des Unternehmens in diesem Artikel im März ein.

Heute klopft die Aktie erneut am Widerstandsband zwischen 251,18 und 255,54 USD an. Erst ein Ausbruch darüber aktiviert ein kleines Kaufsignal, infolge dessen der Wert sich erneut in Richtung der oberen Rangebegrenzung bei 287,35 USD aufmachen könnte. Auf Intraday-Basis kontern die Verkäufer einen solchen Ausbruchsversuch zunächst.

Kommt es zum Signal, könnten Absicherungen unterhalb des bisherigen Zwischentiefs bei 239,50 USD in den Markt gelegt werden. Etwas darunter bietet der EMA50 in Verbindung mit einer steilen Aufwärtstrendlinie seit Anfang Juni Halt.

Fazit: Die Okta-Aktie ist nichts für Anleger mit schwachen Nerven. Die Volatilität ist enorm. Erst bei einem Ausbruch aus der Range zur Oberseite dürfte sich dies ändern. Im kleineren Fenster wären über 255,54 USD die Hochs bei 287,35 USD erreichbar.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 0,84 1,22 1,67 Ergebnis je Aktie in USD -2,09 -3,50 -2,93 Gewinnwachstum - - KGV - - - KUV 44,5 30,6 22,4 PEG neg. 5,2 *e = erwartet

Okta-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)