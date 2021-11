OKTA - Großes Dreieck vor Auflösung

Über die fundamentale Entwicklung des Unternehmens Okta berichtet meinte Kollegin Lisa Giering regelmäßig. Sie kann auch durchaus als Entdeckerin dieses Titels im deutschsprachigen Raum bezeichnet werden. Ihr erster Artikel zu Okta erschien im April 2018. Damals stand der Titel bei 40,50 USD, aktuell bei knapp 268 USD. Auf das im September gemeldete Zahlenwerk ging Lisa in diesem Artikel ausführlich ein.

Aus charttechnischer Sicht gönnte sich der Wert in den vergangenen Monaten eine wohlverdiente Auszeit, nachdem er von März 2020 bis Februar 2021 um 230 % zugelegt hatte. Es fallen innerhalb der Korrektur durchweg dreiteilige Strukturen auf, die eine klassische Dreiecksformation untermauern. Anfang Oktober drehte der Wert an der unteren Dreiecksbegrenzung wieder nach oben und versucht sich nun an der oberen Begrenzung. Diese verläuft aktuell bei rund 270 USD.

Löst sich der Tech-Titel in den kommenden Tagen von dieser Trendlinie nach oben, wären die Hochs der vergangenen Monate zwischen 287,35 und 294,00 USD die nächsten Ziele. Wiederum darüber könnte sich die Aufwärtsbewegung mittelfristig in Richtung 365 USD ausdehnen.

Absicherungen bieten sich unter dem Oktobertief bei 223,54 USD an. Aggressiver könnte auch der EMA200 in Verbindung mit dem Zwischentief bei 239,57 USD als Bezugspunkt für Stopps verwendet werden.

Fazit: Die Okta-Aktie hat lange korrigiert. Das Muster ist eher trendbestätigend zu werten. Gelingt der Ausbruch aus dem Dreieck, winken mittelfristig Kurse um 365 USD.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 0,84 1,25 1,71 Ergebnis je Aktie in USD 0,11 -0,74 -0,54 Gewinnwachstum - - KGV 2.436 - - KUV 49,3 33,2 24,2 PEG - - *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)