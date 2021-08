OLYMPIA/Bach: Spiele ohne Einfluss auf bedrohliche Corona-Lage in Tokio

TOKIO (dpa-AFX) - Angesichts stetig steigender Corona-Zahlen in Tokio hat IOC-Präsident Thomas Bach Auswirkungen der Olympischen Spiele auf die Infektionslage in der Gastgeberstadt erneut ausgeschlossen. "Diese Behauptungen von indirekten Effekten sind ziemlich unbegründet. Ich kenne keine Zahlen, die das belegen", sagte der Chef des Internationalen Olympischen Komitees am Freitag.

Er könne nur auf die Aussagen von Japans Ministerpräsident Yoshihide Suga und Tokios Gouverneurin Yuriko Koike verweisen, die versichert hätten, es gebe weder einen direkten noch indirekten Einfluss der Sommerspiele auf die Corona-Situation in der Hauptstadt. Mit mehr als 5000 Neuinfektionen hatte Tokio zuletzt einen Tageshöchststand seit Ausbruch der Pandemie erreicht. Das schürt die Sorge vor einem Kollaps des Gesundheitssystems.

Die Mission des IOC sei es gewesen, Olympia in Kooperation mit den Gastgebern sicher zu machen, sagte Bach. "Alle Zahlen bestätigen, dass das Konzept der Anti-Corona-Maßnahmen funktioniert hat", versicherte der 67-Jährige. Dies hätten auch internationale Experten und die Weltgesundheitsorganisation bestätigt.

Die Tokio-Spiele haben Bach zufolge "eine Botschaft der Hoffnung, der Solidarität und des Friedens" gesendet. Man habe bewiesen, auch unter den Bedingungen einer Pandemie ein weltweites Großereignis ausrichten zu können./hc/DP/zb