Olympia Financial Group zahlt Dividende für Monat September

Die kanadische Olympia Financial Group Inc. (ISIN: CA6814721065, TSE: OLY) schüttet eine Dividende in Höhe von 0,23 kanadischen Dollar (CAD) je Aktie für den Monat September aus. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 30. September 2020 (Record date: 21. September 2020).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 2,76 CAD ausgezahlt. Beim derzeitigen Börsenkurs von 39,00 CAD liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 7,08 Prozent (Stand: 8. September 2020). Die Olympia Financial Group ist die Muttergesellschaft der Olympia Trust Company, einer Treuhandgesellschaft mit Firmensitz in Alberta, Kanada. Im zweiten Quartal (30. Juni 2020) des Fiskaljahres 2020 betrug der Umsatz 11,13 Mio. CAD (Vorjahr: 12,63 Mio. CAD). Im Fiskaljahr 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 49,08 Mio. CAD (Vorjahr: 50,03 Mio. CAD). Die Aktie liegt an der Börse in Toronto auf der aktuellen Kursbasis seit Jahresanfang 2020 mit 23,93 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 93,83 Mio. CAD (Stand: 8. September 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de