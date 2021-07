OLYMPIA: Tennisprofi Zverev einen Schritt vor Gold - Corona-Zahlen steigen

TOKIO (dpa-AFX) - Der Deutschland-Achter, Slalomkanute Hannes Aigner und Tischtennis-Spieler Dimitrij Ovtcharov haben dem deutschen Olympia-Team in Tokio weitere Medaillen beschert. Den Höhepunkt des siebten Wettkampftages aus Sicht von Team D lieferte aber Tennis-Star Alexander Zverev. Mit seinem sensationellen

1:6, 6:3, 6:1-Erfolg im Halbfinale gegen den serbischen Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic zog der Hamburger am Freitag in das Endspiel ein und hat Silber schon sicher. Im Kampf um Gold trifft der 24-Jährige auf den russischen Überraschungsfinalisten Karen Chatschanow. Zverev kann sich bei einem Erfolg am Sonntag zum ersten deutschen Olympiasieger im Herren-Einzel küren.

Auf Gold war auch der Deutschland-Achter eingestellt. Das Ruder-Paradeboot musste sich am Ende aber den Neuseeländern geschlagen geben und gewann Silber. Hannes Aigner baute die herausragende Bilanz der Slalomkanuten mit Bronze aus. Nach Gold von Ricarda Funk sowie Bronze für Sideris Tasiadis und Andrea Herzog war es die vierte Medaille im vierten Wettbewerb.

Einen Tag nach seiner dramatischen Halbfinale-Niederlage tröstete sich Tischtennis-Spieler Ovtcharov wie 2012 in London mit Bronze. Er setzte sich im kleinen Finale gegen Lin Yun-Ju aus Taiwan durch.

Zum Auftakt der Leichtathletik-Wettbewerbe gab es nur wenige deutsche Erfolgsmeldungen. Immerhin erreichten die Diskuswerfer Daniel Jasinski und Clemens Prüfer das Finale. Bei der Olympia-Premiere der Mixed-Staffeln über 4 x 400 Meter gelang dem DLV-Quartett ebenfalls der Einzug in den Endlauf.

Die beiden Hockey-Teams kommen vor der K.o.-Runde in Medaillenform. Die Damen setzten sich gegen Südafrika mit 4:1 durch und kamen im vierten Spiel zum vierten Sieg. Die Herren gewannen gegen Europameister Niederlande nach einer Top-Leistung mit 3:1 und stehen wie die Damen im Viertelfinale. Auf die Runde der letzten Acht steuern auch die Handballer nach dem wichtigen 28:23 gegen Norwegen zu.

Im Schwimmen gab es den ersten Weltrekord über eine Einzelstrecke bei den Spielen. Nach 200 Meter Brust schlug Taljana Schoenmaker aus Südafrika in

2:18,95 Minuten an und verbesserte die acht Jahre alte Bestmarke um 16 Hundertstelsekunden. Doppel-Weltmeister Felix Wellbrook zog über 1500 Meter als Vorlaufdritter in den Endlauf ein.

Auch am Freitag meldeten die Organisatoren steigende Corona-Zahlen. Mit 27 positiven Fällen im Umfeld der Spiele wurde der nächste Tages-Höchstwert registriert. Auch in Tokio selbst und in den umliegenden Präfekturen schnellen die Infektionen nach oben. Japans Regierung hat daher den vierten Notstand für die Olympia-Stadt bis zum 31. August verlängert und auf weitere Präfekturen ausgeweitet./clu/DP/eas