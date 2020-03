Olympische Spiele in Tokio wegen Coronavirus erst 2021

- von Karolos Grohmann und Sakura Murakami

Athen/Tokio (Reuters) - Die Olympischen Spiele werden erstmals in ihrer 124-jährigen Geschichte verschoben.

Wegen der Coronavirus-Pandemie werde das weltgrößte Sportereignis nun "spätestens im Sommer 2021" in Tokio ausgetragen, sagte Japans Ministerpräsident Shinzo Abe am Dienstag nach einer Telefonkonferenz mit dem Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), dem Deutschen Thomas Bach. "Wir haben Präsident Bach gebeten, eine Verschiebung um etwa ein Jahr zu erwägen, um es den Athleten zu ermöglichen, in Bestform anzutreten, und die Veranstaltung für die Zuschauer sicher zu machen", sagte Abe. Bach habe seinem Vorschlag "zu 100 Prozent" zugestimmt. Das IOC segnete die Entscheidung in einer Sondersitzung umgehend ab. Die Spiele sollten als Zeichen des Sieges über das Coronavirus abgehalten werden, sagte Abe.

Die japanische Olympia-Ministerin Seiko Hashimoto erklärte, mit der Verschiebung wolle man Druck von den Sportlern nehmen. "Das ist eine vernünftige Entscheidung", twitterte der deutsche Außenminister Heiko Maas. "So bitter das für viele SportlerInnen ist: Das Risiko einer weiteren massenhaften Verbreitung der Corona-Pandemie bei Olympia wäre zu groß." Zuletzt hatten Teilnehmer und Sportverbände selbst den Druck auf die Gastgeber und das IOC verstärkt, die für Juli und August geplanten Sommerspiele sowie die anschließenden Paralympics zu verschieben. Länder wie Australien und Kanada hatten angesichts der Ansteckungsgefahr einer Teilnahme für dieses Jahr bereits eine Absage erteilt. Veranstalter anderer Sport-Großereignisse wie der Fußball-Europameisterschaft 2020 waren schneller mit ihren Entscheidungen. Die Fußball-EM in mehreren europäischen Städten soll ebenfalls im Sommer 2021 ausgetragen werden.

Lange spielte das IOC auf Zeit, um zu sehen, ob sich das Coronavirus noch eindämmen lässt. Doch angesichts inzwischen weltweit fast 380.000 Infizierter und mehr als 16.500 Toten sorgte diese Haltung nur noch für Unmut. Am Wochenende hatte Bach erstmals eine Verschiebung ins Gespräch gebracht. Nach einem Bericht der japanischen Zeitung "Sankei" haben sich 70 Prozent der Japaner dagegen ausgesprochen, die Olympischen Spiele in diesem Juli stattfinden zu lassen.

OLYMPISCHE SPIELE FIELEN ZULETZT IM ZWEITEN WELTKRIEG AUS

Die Olympischen Sommerspiele sind in Friedenszeiten noch nie ausgefallen oder verschoben worden. Zuletzt hatte es während des Zweiten Weltkrieges 1940 und 1944 keine Spiele gegeben. 1940 sollten sie ursprünglich ebenfalls in Tokio stattfinden, wurden später nach Helsinki verlegt, ehe sie wegen des Kriegsausbruchs ganz abgesagt wurden.

Die Verschiebung ist für Japan logistisch schwierig - und teuer. Das Land hat bereits umgerechnet elf Milliarden Euro in das sportliche Großereignis gesteckt. So sind die Wohnungen im Olympischen Dorf bereits kurz nach dem ursprünglichen Termin an neue Nutzer vermietet. Ob sich die Ausrichter einen Teil der Kosten von den Versicherern zurückholen, ist unklar: Münchener Rück und Swiss Re sind jeweils mit dreistelligen Millionenbeträgen an einem Konsortium beteiligt, das für einen Ausfall der Spiele finanziell einspringen würde. Bei einer Verschiebung würden aber allenfalls Teilbeträge fällig.