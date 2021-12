Omikron: 3 wichtige News zur Biontech-Aktie, Valneva-Aktie und Novavax-Aktie

Impfstoffaktien haben ganz unterschiedlich auf die Entdeckung der neuen Virusvariante Omikron reagiert. Zunächst zogen Biontech-, Valneva- und Novavax- Aktien an. Doch nun, einige Tage später, gab es vor allem bei Novavax einen Kurseinbruch von mehr als 16 % (02.12.2021). Valneva konnte seine Gewinne halten und Biontech-Aktien gaben leicht nach.

Lässt sich daraus etwa auf die Impfstoffwirksamkeit gegen die Omikron-Variante schließen? Nur bedingt, denn bisher liegen keine konkreten Forschungsergebnisse vor.

1. Biontech hinsichtlich der Omikron-Variante zuversichtlich

Bisher untersucht Biontech, wie gut sein Impfstoff gegen die Omikron-Variante schützt. CEO Dr. Sahin Ugur rechnet in etwa zwei Wochen mit ersten Ergebnissen. Doch er ist sich aufgrund seiner Erfahrung relativ sicher, dass Comirnaty auch bei einer Omikron-Infektion in vielen Fällen einen schweren Verlauf verhindert.

So geht er zwar davon aus, dass sich die Antikörper schwerer an das Virus binden können, aber die T-Zellen sollten weiterhin vom Virus infizierte Zellen angreifen und so eine rasche Vermehrung verhindern. Die Infektionszahlen könnten somit stärker steigen, doch die Anzahl der schweren Fälle unter den geimpften Personen relativ gering bleiben

„Wir halten es für wahrscheinlich, dass die Menschen einen erheblichen Schutz gegen schwere Verläufe durch Omikron haben werden. Meiner Meinung nach gibt es keinen Grund, sich besonders Sorgen zu machen. Das Einzige, was mich im Moment beunruhigt, ist die Tatsache, dass es Menschen gibt, die überhaupt nicht geimpft wurden“, so Dr. Sahin. Er rät zudem dazu, nicht in Panik zu verfallen.

Dazu passen Berichte aus Israel, die sich auf südafrikanische Daten stützen. Demnach konnte bisher zwar eine höhere Ansteckungsrate (1,3-mal höher als bei der Deltavariante) festgestellt werden, doch unter den geimpften Personen treten meist nur milde Verläufe auf. Der Schutz gegen einen schweren Verlauf liegt demnach bei 90 %. Bei dreimal geimpften Personen liegt er sogar bei 93 %.

Doch nun die schlechte Nachricht. Bei ungeimpften Personen erhöht sich das Risiko für einen schweren Verlauf nach einer Omikron-Infektion um das 2,4-Fache.

2. Valneva: Europäische Union (EU) nimmt rollierendes Zulassungsverfahren auf

Mit Valneva könnte bald der erste Totimpfstoff auf den europäischen Markt kommen. Das entsprechende Zulassungsverfahren wurde heute (02.12.2021) aufgenommen. Die EU hat bereits bis zu 60 Mio. Impfdosen bestellt. Valneva ist sich zudem sicher, dass sein Impfstoff auch gegen die Omikron-Variante wirkt, denn er zielt auf die gesamte Virushülle und nicht nur auf das Spike-Protein.

3. Novavax überprüft Impfstoffwirkung gegen Omikron

Novavax-Aktien sind heute (02.12.2021) um mehr als 16 % gefallen. Dafür gibt es keinen konkreten Grund. Das Unternehmen überprüft derzeit die Wirksamkeit seines Totimpfstoffes gegen die Omikron-Variante und entwickelt parallel dazu einen angepassten Impfstoff. Novavax ist zuversichtlich, denn sein Impfstoff zeigte auch gegen vorherige Varianten eine hohe Wirksamkeit. Der Markt scheint dennoch nervös zu sein, was an den starken Kursschwankungen erkennbar ist.

