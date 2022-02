Omikron und Reisen: Travelner gibt Tipps zur Suche nach der besten Online-Reiseversicherung

I'lSowohl die Pandemie allgemein als auch die jüngst aufgetauchte Omikron-Variante haben ein breiteres Bewusstsein für die Bedeutung von Reiseversicherungen geschaffen. „Was passiert, wenn ich während einer Reise an Covid erkranke?“ ist die Frage, die Reisende weltweit mit Sicherheit am häufigsten stellen. Die Antwort ist in der Tat sehr einfach: „Versicherung“.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220127005045/de/

Travelner offers insurance package that covers medical expenses for COVID-19, SARS-CoV-2, and any mutation or variation of SARS-CoV-2 (Photo: Business Wire)

Viele Reiseversicherungsunternehmen bieten inzwischen Reiseversicherungspakete an, die den Versicherungsschutz für Covid-19 einschließen. Die Frage ist jedoch, ob Reisende angesichts der neuen Omikron-Variante oder möglicherweise weiterer entstehender Varianten davon profitieren? Und wie findet man die beste Online-Reiseversicherung unter den vielen Angeboten? Beachten Sie diese Top-Tipps, die von den Experten von Travelner, einer erstklassigen Reiseagentur, Reiseversicherung online abschließen, die Sie und Ihre Lieben auf Reisen im Ausland umfassend schützen kann, empfohlen werden.

Finden Sie einen glaubwürdigen Anbieter für den Reiseversicherung online abschließen

Eine unverzichtbare Voraussetzung ist die Prüfung der Glaubwürdigkeit Ihres Versicherungsanbieters vor jeder weiteren Transaktion, da sich dies unmittelbar auf Ihre Leistungen auswirkt. „Um Ihren Versicherungsanbieter gründlich zu prüfen, ist es am besten, sich seine staatliche Zulassung, die Bearbeitung von Schadensfällen und Beschwerden anzuschauen. Und fragen Sie den Anbieter ruhig einmal, wie er Schadensfälle abwickelt und wie er zur Zuerkennung eines Anspruchs kommt“, so Tyler Wong von Travelner. Diese Fragen helfen Ihnen bei der Wahl, welche Versicherungsgesellschaft Sie beim Reiseversicherung online abschließen unterstützt und Ihnen im Notfall helfen kann.

Vergessen Sie nicht, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen Ihres Anbieters zu prüfen, um sicherzustellen, dass das Verfahren transparent und vertrauenswürdig ist. Die Finanzkraft eines Versicherungsunternehmens ist ein stichhaltiger Beleg dafür, dass es Ihre Leistungen im Falle von Schadenereignissen sichern kann. Travelner ist stolz darauf, strategischer Partner von Trawick Insurance zu sein, der von Forbes als einer der besten Online-Reiseversicherer empfohlen ist, damit wir sicherstellen können, dass Reisende ihren Urlaub voll und ganz auskosten können, wenn sie mit uns verreisen.

Vergleichen Sie Tarife, Preise und Leistungen günstiger reiseversicherung online

Obwohl die meisten Reiseversicherungspakete die Krankheitskosten für Covid-19 abdecken, könnte dies bei einigen nicht der Fall sein. Daher empfehlen die Experten von Travelner, dass Reisende die Policen sorgfältig lesen und darauf achten, ob Pandemien ausgeschlossen sind. Travelner bietet derzeit ein Reiseversicherungspaket an, das medizinische Kosten für COVID-19, SARS-CoV-2 und jede Mutation oder Variante von SARS-CoV-2 abdeckt.

Die meisten Reiseversicherungen, die medizinische Leistungen bieten, behandeln Covid inzwischen wie jede andere Krankheit. Vergewissern Sie sich beim Vergleich von Preisen, um die beste Online-Reiseversicherung zu finden, dass die Pakete dieselben Tarifen und Leistungen umfassen. Denken Sie daran, dass eine günstige reiseversicherung nicht unbedingt auch die beste Option für Ihre Auslandsreise sein muss. Um einen Anspruch geltend machen zu können, ist außerdem zu beachten, dass Sie die Reiseversicherung bereits vor Ihrer Erkrankung haben müssen, da die Versicherung für unvorhergesehene Ereignisse gedacht ist.

Achten Sie auf die Schadensabwicklung des Reiseversicherungsanbieters

Häufig wird der Transparenz der Schadensabwicklung nicht die gebührende Bedeutung beigemessen, obwohl sie einer der entscheidenden Faktoren zur Unterscheidung zwischen einem gewöhnlichen und dem besten Online-Reiseversicherungsunternehmen ist. Ein idealer Schadensprozess sollte Transparenz und stets Hilfestellung bieten, damit Sie wissen, an wen Sie sich wie wenden müssen, um einen Versicherungsanspruch geltend zu machen.

Mit der Versicherung von Travelner können Reisende sicher sein, dass das Anspruchsverfahren eindeutig erläutert ist und alle Leistungsformulare leicht auf der Website von Travelner zu finden sind. Mühsame Verfahren, um Ihre Familie und sich selbst auf Reisen im Ausland vollständig vor einer Pandemie schützen, gehören mit unserem Versicherungspaket der Vergangenheit an.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220127005045/de/

Tyler Wong

tyler.wong@travelner.com



Telefon: (44) 208 638 5159

Land: Vereinigtes Königreich

https://www.travelner.com/gb-en