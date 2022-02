Eine Kooperation zur Gründung eines Unternehmens, das auf die Entwicklung eines neuen biologischen Ansatzes für die Behandlung von Krebs und neurologischen Erkrankungen spezialisiert ist.





Argobio und das Oncode Institute werden die Entwicklung des Unternehmens bis zur Serie-A-Finanzierung unterstützen.



ArgoBio und Oncode Institute haben sich mit Oncode Investigator Madelon Maurice, Forscherin und Gruppenleiterin am UMC Utrecht, zusammengetan, um Laigo Bio zu gründen, ein neues Unternehmen in dem aufstrebenden Forschungsfeld des gezielten Proteinabbaus. Das Unternehmen hat sich darüber hinaus eine Finanzierung durch den Oncode Bridge Fund und ArgoBio gesichert, um seine firmeneigene Pipeline der zielgerichteten Immuntherapien SureTACsR weiter zu entwickeln. Die SureTACsR-Technologieplattform ist ein neuartiger Ansatz für den Abbau von Membranproteinen, der für ein breites Spektrum von Krankheitsanwendungen geeignet ist. Der Hauptschwerpunkt liegt auf dem Gebiet der Onkologie, jedoch mit parallelen Programmen in den Bereichen Neuroinflammation und neurodegenerative Erkrankungen. Im Gegensatz zu anderen Ansätzen mit kleinen Molekülen führt dies zu einem effizienten und nachhaltigen Abbau der Zielrezeptoren, was in der klinischen Anwendung eine höhere Wirksamkeit zur Folge haben könnte als die Modalitäten, die derzeit von anderen aufkommenden Proteinabbautechnologien eingesetzt werden.

Unter der Leitung von Madelon Maurice, die als Principal Investigator in dem Unternehmen fungieren wird, bereitet sich Laigo Bio in den kommenden Monaten auf die präklinische Entwicklung von Leitstrukturen vor und entwickelt eigene Biologika für eine Reihe von Zielmolekülen, um sein Potenzial zu veranschaulichen. Laigo Bio erhält starke Unterstützung von den erfahrenen Unternehmern Neill Moray Mackenzie von ArgoBio und Emil Pot von Oncode, die das Unternehmen auf eine Serie-A-Investitionsrunde vorbereiten werden, mit dem Ziel, im Jahr 2025 die ersten klinischen Studien zu beginnen. Dr. Neill Moray Mackenzie von ArgoBio ist ein Veteran der IO-Branche und Emil Pot ist ein Experte für geistiges Eigentum und Geschäftsentwicklung bei Oncode mit 25 Jahren Erfahrung in den Biowissenschaften.

Chris De Jonghe, Valorization Director des Oncode Institute, dazu: „SureTACsR baut auf den innovativen Ideen auf, die Dr. Maurice zunächst mit Unterstützung des Technologieentwicklungsfonds von Oncode validiert hat. Mit der Gründung von Laigo Bio wird ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zur Umsetzung der Innovationen von Dr. Maurice in wirksame und maßgeschneiderte Therapien für Krebspatienten unternommen. Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit ArgoBio an dieser ersten Finanzierungsrunde teilzunehmen und betrachten sie als Zeichen des großen Vertrauens in das Potenzial dieser Plattformtechnologie.“

Madelon Maurice vom UMC Utrecht, erklärte: „Wir sind sehr erfreut, dass ArgoBio meine langjährige Forschung hier am UMC Utrecht zur Beeinflussung von Signalveränderungen, die die Onkogenese vorantreiben, unterstützt und ein Team aus erfahrenen Wissenschaftlern und Unternehmern mitbringt, um bei der Übertragung der Forschungsergebnisse in die klinische Praxis zu helfen.“

Dr. Neill Moray Mackenzie of ArgoBio, sagte dazu: „Genau aus diesem Grund haben wir letztes Jahr ArgoBio ins Leben gerufen – um diese Frühphasenprojekte zu finanzieren. Ich freue mich besonders, dass Madelon Maurice, eine renommierte Expertin auf diesem Gebiet, diesen neuartigen Ansatz zum Proteinabbau anführt, der das Potenzial hat, eine völlig neue Biologie im Bereich der Krebstherapie zu eröffnen.“

Shobhit Dhawan von Oncode Bridge Fund, fügte hinzu: „Der gezielte Abbau von Proteinen ist ein spannender Bereich, der in klinischen Studien validiert wurde und in den nun viele Akteure einsteigen. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist hier der nachhaltige Abbau von zellmembrangebundenen Proteinen mit einem Biologikum, was ein völlig neuartiger Ansatz und unserer Meinung nach vielversprechend für die Onkologie und viele neurologische Indikationen ist. Wir freuen uns darauf, Madelon, Neill und Emil auf ihrem Weg bei Laigo Bio zu unterstützen.“

Über Argobio: www.argobiostudio.com

Argobio ist ein Start-up-Studio mit Sitz in Paris, Frankreich, das sich darauf spezialisiert hat, bahnbrechende Innovationen in wegweisende Biotech-Unternehmen zu verwandeln. Argobio sucht innovative Projekte für Therapeutika im Frühstadium von renommierten europäischen akademischen Forschungseinrichtungen mit Schwerpunkt auf seltenen Krankheiten, neurologischen Störungen, Onkologie und Immunologie. Argobio wählt diese Projekte aus und inkubiert sie mit dem Ziel, Biotech-Unternehmen zu gründen und sie bis zu einer signifikanten Serie-A-Finanzierung zu entwickeln. Argobio bietet ein breites Fachwissen in der Entdeckung und Entwicklung neuartiger Medikamente mit einem Team von sehr erfahrenen Biotech-Unternehmern.

Über Oncode Institute: https://www.oncode.nl/

Das Oncode Institute vereint mehr als 900 hervorragende Krebsforscher in den Niederlanden. Unsere Aufgabe ist es, Innovationen in der Diagnose und Behandlung von Krebs zu fördern. Oberstes Ziel ist dabei, Patienten zu helfen, zu überleben, die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern und zu einem erschwinglicheren Gesundheitssystem beizutragen. Oncode Institute setzt grundlegende Erkenntnisse über die Biologie von Krebs in neue Diagnostika, neue Medikamente und innovative Behandlungen um. Die drei strategischen Säulen von Oncode zur Verbesserung der Ergebnisse für Patienten sind: Exzellente Wissenschaft, Kooperation und Valorisierung. Oncode wird von der niederländischen Krebsgesellschaft zusammen mit den Ministerien für Wirtschaft und Klima, Bildung, Kultur und Wissenschaft sowie Gesundheit, Soziales und Sport sowie Health~Holland mit insgesamt 120 Millionen Euro bis 2022 finanziert.

Über Oncode Bridge Fund:

Der Oncode Oncology Bridge Fund bietet Frühphasenfinanzierung, um die Gründung und das Wachstum neuer Unternehmen zu unterstützen, die auf der Wissenschaft von Oncode-Investigators basieren. Ziel des Bridge Fund ist es, die Umsetzung der innovativen Krebsforschung der Oncode-Labore in Behandlungsmöglichkeiten, Diagnosemethoden und Forschungsinstrumente zum Nutzen der Patienten und der Gesellschaft insgesamt zu beschleunigen.

Über das UMC Utrecht: https://www.umcutrecht.nl/en

Das UMC Utrecht ist eines der führenden akademischen medizinischen Zentren in Europa mit den Kernaufgaben Pflege, Forschung und Ausbildung. Mit mehr als 12.000 Mitarbeitern ist das UMC Utrecht, zu dem auch das Wilhelmina Children's Hospital gehört, eine der größten öffentlichen Gesundheitseinrichtungen in den Niederlanden und der größte Arbeitgeber in der Region Utrecht. Unser Auftrag: Gemeinsam verbessern wir die Gesundheit der Menschen und schaffen die Pflege von morgen. Gemeinsam schaffen wir mehr Wert, denn wir sind davon überzeugt, dass jeder Mensch zählt.

Über Laigo Bio:

Laigo Bio basiert auf der Forschung im Labor von Professor Madelon Maurice, die international für ihre Beiträge zum Verständnis der Wnt-Signalübertragung bekannt ist, einem Schlüsselweg für die Erhaltung von Stammzellen und die Erneuerung von Gewebe. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit ist die Aufdeckung der Wirkungsweise von membrangebundenen E3-Ligasen, die den Umsatz von Wnt-Rezeptoren kontrollieren und bei Krebs häufig mutiert sind.

