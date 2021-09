ONE Banana Ingredients für sicheren Handel

ONE Banana Ingredients besitzt und betreibt nun die erste Lebensmittelverarbeitungsanlage in Guatemala, die von der Business Alliance for Secure Commerce (BASC) zertifiziert wird, und unterstreicht damit sein Engagement als Unternehmen für Transparenz, Rückverfolgbarkeit und einen sichereren Handel.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210929005999/de/

ONE Banana Ingredients has the first Processing Plant in Guatemala certified under the BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE -BASC International Certification, reaffirming its commitment to secure commerce and strengthening international trade through the implementation of international standards and security procedures on its Sustainable Food Ingredients Operations. (Photo: Business Wire)

„Heute können wir mit Stolz sagen, dass wir unser Engagement für den sicheren Handel seit mehr als zehn Jahren aufrechterhalten haben“, sagte Robert Adams, Präsident der ONE Banana Co. „Jetzt haben wir dieses Engagement auf unsere Anlage zur Verarbeitung von Lebensmittelzutaten ausgeweitet und stärken den internationalen Handel durch die Anwendung international anerkannter Standards und Sicherheitsverfahren.“

Über die BASC-Zertifizierung:

BASC (Business Alliance for Secure Commerce) ist ein internationales Unternehmensbündnis, das den sicheren Handel in freiwilliger Zusammenarbeit mit Regierungen, Grenzschutzbehörden, Kontrollstellen und internationalen Organisationen fördert.

Die internationale BASC-Zertifizierung bestätigt, dass das Unternehmen globale Sicherheitsstandards anwendet, um Schmuggel oder Verbrechen in seiner Logistik- und internationalen Handelskette zu verhindern. Sie deckt den gesamten Weg vom Versand bis zum endgültigen Bestimmungsort ab und gewährleistet so die Rückverfolgbarkeit und Sicherheit in der gesamten Lieferkette.

Genau wie ONE Banana Ingredients setzt sich das BASC-Projekt für sichere und faire Kommerzialisierungsprozesse ein und verhindert Aktivitäten, die illegal sind oder den wirtschaftlichen, steuerlichen und kommerziellen Interessen der Länder, die Mitglied der Organisation sind, schaden.

Zertifizierungen:

ONE Banana Ingredients hat es sich zur Aufgabe gemacht, qualitativ hochwertige und köstliche natürliche Zutaten auf sozial und ökologisch verantwortliche Weise herzustellen.

Die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie und der Einsatz modernster Technologien haben es One Banana Ingredients ermöglicht, die internationalen Standards für das Produktkettenmanagement, die Rückverfolgbarkeit, die Lebensmittelsicherheit und die gute Herstellungspraxis einzuhalten, sodass ONE Banana nach Standards wie diesen zertifiziert werden konnte: HACC, mit dem LSQA-Siegel, BRC Global Standard, Kosher, HALAL und Rainforest Alliance Identity Preserved.

Über ONE Banana:

ONE Banana und ONE Banana Ingredients sind ein Familienunternehmen, das tropische Früchte und natürliche Inhaltsstoffe anbaut, verschifft und vertreibt und in den Vereinigten Staaten, Guatemala, Europa, Peru und Ecuador tätig ist. Das Unternehmen hat sich als führend in der sozial verantwortlichen und ökologisch nachhaltigen Landwirtschaft erwiesen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.onebananas.com. Unseren aktuellen Nachhaltigkeitsbericht finden Sie hier.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210929005999/de/

Javier Aguirre

Corporate Director

info@onebananas.com



(502) 2420-9600