ONE Championship streamt jeden Schlag, Tritt, Takedown und Knockout auf der „ONE Super App“ mithilfe von Brightcove

Kampfsportorganisation steigert die Zuschauerbindung und strafft den Workflow durch Ausstattung der mobilen App mit einer Videoplattform in Broadcast-Qualität

ONE Championship (ONE), eines der größten weltweit tätigen Sportmedienunternehmen Asiens, bietet vielfältige Content-Stacks wie Live-Veranstaltungen, Kampf-Highlights und Reality-TV-Sendungen.

Seit November 2020 werden die Inhalte von ONE Championship über die ONE Super App auf der Videoplattform von Brightcove Inc. (NASDAQ:BCOV) gestreamt und auf diese Weise der Zeitaufwand für die Verwaltung der Inhalte halbiert und die Video-Sehzeit um 300 Prozent gesteigert.

Im Apple App Store und bei Google Play erhältlich, bietet ONE TV auf der ONE Super App jetzt ein von Brightcove unterstütztes, anpassbares Erlebnis mit thematischen Playlists, die kontinuierlich Videos, In-App-Benachrichtigungen und die neuesten Nachrichten ausgeben.

Fans können mit der ONE Super App in pure Action aus der Welt des Mixed Martial Arts, Muay Thai, Kickboxen und mehr eintauchen.

„Mit Blick auf die weltweite Steigerung der Zuschauerzahlen auf unserer ONE Super App ist digitales Video für unsere langfristige Strategie unentbehrlich“, so Jonathan Wong, Head of Product von ONE Championship. „Bei der Suche nach einem Plattformpartner überzeugte Brightcove durch Flexibilität, Skalierbarkeit und Videoqualität, die für unsere Weiterentwicklung von entscheidender Bedeutung sind. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit Brightcove weiterhin Storys teilen können, die Hoffnung, Stärke, Träume und Inspiration in die Welt tragen.“

Die ONE Super App fördert die Fan-Bindung mit Athleten und anderen Fans durch Mini-Games und weitere Interaktionen. Die Analytik von Brightcove erzielt wertvolle Erkenntnisse aus Daten zu Geräten, Zielen, Geografie und Popularität der Inhalte, sodass ONE Championship die Optimierung des Betriebs erleichtert wird.

„Wann immer Kampfsportfans einen Moment Zeit für Athleten, Gleichgesinnte und Ligen haben, ONE und Brightcove sorgen für ununterbrochene Spannung an jedem Ort der Welt“, so Simon Naylor, Senior Vice President, Asia Pacific, Brightcove. „Wir haben uns der Aufgabe verschrieben, Unternehmen wie ONE Championship bei der einfachen und kostengünstigen Monetarisierung derartiger Erlebnisse zu helfen. Wir freuen uns auf noch mehr Siege mit unserem sagenhaften neuen Partner.“

Über ONE Championship

ONE Championship (ONE) ist das größte globale Sportmedienunternehmen in der Geschichte Asiens. Die weltweit größte Kampfsportorganisation ONE mit Hauptsitz in Singapur richtet Kämpfe in allen Kampfsportarten wie Mixed Martial Arts, Muay Thai, Kickboxen und mehr aus. ONE ist Ausrichter der größten Sport-Unterhaltungsveranstaltungen in Asien und präsentiert einige der weltbesten Kampfsportler und Weltmeister im Rahmen der größten weltweiten Medien-Übertragungen Asiens. Neben digitalen Plattformen überträgt ONE Championship in über 150 Ländern über einige der größten globalen frei empfangbaren und digitalen Sender wie Star Sports, Tencent, TV5, Astro, ClaroSports, Startimes, Fox Sports, Thairath TV, Turner Sports, Skynet, Mediacorp, Great Sports, Mediaset Italia, ProSiebenSat.1, Dubai Sports und mehr.

Über Brightcove

Bei optimaler technischer Umsetzung kann Video eine starke und dauerhafte Wirkung entfalten. Es öffnet Herzen. Es ändert Sichtweisen. Es fördert die Kreativität. Seit 2004 unterstützt Brightcove seine Kunden dabei, die unglaubliche Leistungsfähigkeit von Video zu entdecken und zu erleben. Mit seiner preisgekrönten Technologie ermöglicht Brightcove Unternehmen in weltweit mehr als 70 Ländern, ihr Publikum auf mutige und innovative Weise zu erreichen.

Brightcove erreicht dieses Ziel durch die Entwicklung von Technologien, die zuvor unmöglich erschienen, durch die Bereitstellung eines einzigartigen, kompromisslosen Kundensupports und die Nutzung des Know-hows und der Ressourcen einer globalen Infrastruktur. Video ist das attraktivste und aufregendste Medium der Welt. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter www.brightcove.com. Video That Means Business.™

