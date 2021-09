One Liberty meldet konstante Dividende

Die Immobiliengesellschaft One Liberty Properties Inc. (ISIN: US6824061039, NYSE: OLP) schüttet unverändert eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 45 US-Cents an die Aktionäre aus. Aktionäre erhalten die nächste Auszahlung am 7. Oktober 2021 (Ex-Dividenden Tag: 24. September 2021).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,80 US-Dollar ausgeschüttet. Das entspricht einer aktuellen Dividendenrendite von 5,92 Prozent beim derzeitigen Aktienkurs von 30,31 US-Dollar (Stand: 14. September 2021). One Liberty Properties ist 1982 gegründet worden. Im zweiten Quartal 2021 lag der Umsatz bei 20,42 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 20,86 Mio. US-Dollar), wie am 6. August berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 23,3 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 2,3 Mio. US-Dollar). Die Aktie ist an der Wall Street notiert und verzeichnet dort seit Jahresbeginn 2021 ein Plus von 51,02 Prozent (Stand: 14. September 2021). Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 639,05 Mio. US-Dollar. Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de