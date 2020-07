One Peak schließt Wachstumsfonds im Volumen von 443 Mio. € zur Unterstützung der vielversprechendsten Technologieunternehmen Europas

One Peak, ein führender Wachstumskapitalgeber, der in Technologieunternehmen in der Wachstumsphase in Europa investiert, meldet heute die Schließung des One Peak Growth II an der Obergrenze in Höhe von 443 Mio. € (507 Mio. $). Der deutlich überzeichnete Fonds wurde an der nach oben revidierten Obergrenze geschlossen, sodass sich das verwaltete Vermögen des Unternehmens auf rund 700 Millionen Euro erhöhte. Das Fundraising begann im 1. Quartal 2020 und wurde im 2. Quartal 2020 abgeschlossen.

2014 von Humbert de Liedekerke und David Klein gegründet, zielt One Peak in erster Linie auf wesentliche Minderheitsbeteiligungen an bewährten, schnell wachsenden europäischen Technologieunternehmen mit globalen Ambitionen ab. One Peak arbeitet mit den besten Unternehmern Europas bei der Skalierung ihrer Firmen zusammen und stellt ihnen Wachstumskapital, die operative Expertise seines Value-Creation-Teams sowie den Zugang zu seinem umfangreichen Beziehungsnetz zur Verfügung. Das Hauptziel von One Peak besteht darin, europäischen Gründern bei der Transformation innovativer Firmen in dauerhafte, segmentbestimmende Marktführer zu helfen.

Managing Partner David Klein sagte: „Wir haben in den letzten Jahren das Entstehen eines florierenden europäischen Technologie-Ökosystems miterlebt und sind besonders von der neuen Unternehmergeneration beeindruckt, die ihre Firmen in Europa gründen, aber den Ehrgeiz haben, auf globaler Ebene erfolgreich zu sein. Für solche Gründer wollen wir Partner sein und sie mit unserer Branchenkenntnis, unserem weltweiten Netzwerk und unserer Wertschöpfungsplattform unterstützen.“

„Die Fondsschließung geschieht zur richtigen Zeit angesichts der derzeitigen Wirtschaftslage, die Unternehmen weltweit dazu zwingt, ihre Digitalisierungsmaßnahmen zu beschleunigen. Unserer Ansicht nach entstehen dadurch zahlreiche Chancen für Technologieunternehmen“, so Managing Partner Humbert de Liedekerke. „Die Unterstützung unserer Investoren erfüllt uns mit Freude und Demut und gerne setzen wir unsere Unterstützung für einige der ehrgeizigsten Gründer und Teams Europas beim Aufbau dauerhafter Unternehmen fort.“

Die Kapitalzusagen für den One Peak Growth II kamen von einem vielfältigen Kreis weltweiter Investoren, darunter Universitätsstiftungen, Stiftungen, öffentliche Pensionspläne, Dachfonds und Family Offices.

Proskauer Rose und Van Kampen Liem waren als Fondsberater und Houlihan Lokey als Placement Agent für den One Peak Growth II tätig.

Über One Peak

Das Wachstumskapitalunternehmen One Peak investiert in Technologieunternehmen in der Wachstumsphase. Dabei stellt es außergewöhnlichen Unternehmern Wachstumskapital zur Verfügung, um innovative und schnell wachsende Unternehmen in langfristige, segmentbestimmende Branchenführer zu verwandeln. Zu den Beteiligungen von One Peak zählen HighQ, Neo4j, DocPlanner, Spryker Systems, Concentra Analytics, Quentic, Coople und DataGuard. Weitere Informationen finden Sie unter www.onepeakpartners.com.

