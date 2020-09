ONEOK - Nun kommt doch noch Druck rein

Oneok Inc. (New) - WKN: 911060 - ISIN: US6826801036 - Kurs: 23,410 $ (NYSE)

Bereits vor gut zwei Monaten stellte ich ein Short-Szenario für die Aktie von Oneok vor. Doch die Bullen wehrten sich mit Händen und Füßen. Der Titel erholte sich mehrfach bis an den EMA50, ein Durchbruch zur Oberseite gelang aber in keinem Fall. Auf der Unterseite verteidigten die Käufer lange Zeit die benannten Keysupports. Doch in der laufenden Woche fällt die Aktie unter die Unterstützungszone zwischen 25,64 und 24,85 USD, womit das beschriebene prozyklische Short-Signal aktiviert wurde.

Mit einem Stopp über dem Zwischenhoch bei 28,46 USD und damit auch über dem EMA50 könnten Shortseller nun auf weiter fallende Kurse spekulieren. Dabei bilden einige Tiefs um 18,59 USD den ersten Zielbereich. Gelingt auch auf diesem Kurslevel keine Stabilisierung, droht die komplette Rückabwicklung des Anstiegs seit dem Coronacrashtief, womit man ein Ziel bei 12,16 USD ausrufen müsste, was in etwa einer weiteren Kurshalbierung entsprechen würde.

Erst über 28,46 USD und im Falle einer Rückeroberung des EMA50 hätten die Käufer wieder etwas Luft zum atmen. Eine langfristige Bodenbildung wiederum kann erst bei Kursen über 48,37 USD als gelungen angesehen werden.

Fundamental wirkt der Titel auf dem Papier günstig. Allerdings muss Oneok in diesem Jahr auch einen deutlichen Gewinneinbruch verkraften. Interessant ist die hohe Dividendenrendite von gut 15 %. Die Ausschüttung fällt zwar höher als der Nettogewinn aus, das Unternehmen kann die Dividende bislang aber aus dem Cashflow gut stemmen.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 10,16 9,29 10,58 Ergebnis je Aktie in USD 3,07 2,37 2,75 KGV 8 10 9 Dividende je Aktie in USD 3,53 3,74 3,75 Dividendenrendite 15,07 % 15,96 % 16,01 % *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)