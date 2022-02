OneRail wird im Market Guide von Gartner ® 2021 für Fahrzeugrouting und -planung sowie Technologien für die letzte Meile erwähnt

Das Unternehmen wird als repräsentativer Anbieter anerkannt

Das Unternehmen OneRail, ein innovativer Marktführer für Lösungen zum Fulfillment bei der Endauslieferung, hat kürzlich bekannt gegeben, dass es von Gartner im „Market Guide for Vehicle Routing and Scheduling and Last Mile Technologies“ zu den repräsentativen Anbietern gezählt wurde.

Während Unternehmen weiterhin nach Möglichkeiten suchen, um den Flottenbetrieb zu optimieren, können Technologieführer in der Lieferkette die Recherchen im Market Guide nutzen, um den bestehenden Markt zu verstehen und Lösungen zu bewerten.

Das beispiellose landesweite Kuriernetzwerk von OneRail mit 9 Millionen Fahrern in mehr als 220 US-amerikanischen Großstädten ist Teil einer umfassenden SaaS-Lösung, die eine Smart-Matching-API, ein rund um die Uhr erreichbares „Exceptions Assist™“-Team und Micro-Fulfillment-Zentren zur Überwachung des Lagerbestands umfasst. Die Plattform lässt sich problemlos in die bestehenden Lieferkettenlösungen und Aufzeichnungssysteme von Spediteuren und Kurieren integrieren. OneRail ist die umfassende Wahl für Einzelhändler, Produktverteiler und Hersteller, um Kosten zu minimieren, die Liefergeschwindigkeit zu erhöhen und ihren gesamten Lieferablauf auf der letzten Meile mit pünktlichen Lieferungen in 98,6 Prozent aller Fälle zu optimieren.

„Offiziell in einem Market Guide von Gartner genannt zu werden ist eine Ehre, und für uns bestätigt die Zugehörigkeit zu diesem Umfeld unsere Position als Wettbewerber im Fulfillment-Bereich“, sagte Bill Catania, CEO und Gründer von OneRail. „Diese Ankündigung folgt der Anerkennung auf der ‚Retail CIO Radar for 2022‘-Liste von Retail Today, und wir hoffen, diesen Weg der Bekanntheit fortzusetzen, um die umfassende Wahl für das Fulfillment bei der Endauslieferung zu werden.“

Sehen Sie sich hier kostenlos eine Kopie des Market Guide für Fahrzeugrouting und -planung sowie Technologien für die letzte Meile an, um mehr über die Lösungsangebote von OneRail zu erfahren: https://go.onerail.com/Vehicle-Routing-and-Scheduling-and-Last-Mile-Technologies.

Gartner-Haftungsausschluss

Gartner: Market Guide for Vehicle Routing and Scheduling and Last-Mile Technologies, von Oscar Sanchez Duran, Bart De Muynck und Carly West, 13. Dezember 2021

Gartner spricht keine Empfehlungen für die Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen aus, die in unseren publizierten Forschungsarbeiten dargestellt werden, und rät Technologienutzern daher nicht, nur jene Anbieter zu wählen, welche die besten Bewertungen erhalten haben. Die Forschungsarbeiten von Gartner stellen die Meinung der Forschungsabteilung von Gartner dar und dürfen nicht als Tatsachenbericht verstanden werden. Gartner distanziert sich von jeglicher ausdrücklich oder implizit verstandenen Gewährleistung hinsichtlich dieser Recherchen, einschließlich jeglicher Gewährleistung in Bezug auf Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

GARTNER ist ein eingetragenes Markenzeichen und eine Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc., und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Über OneRail

OneRail mit Hauptsitz in Orlando im US-Staat Florida, verändert das Gesicht der Abwicklung mit einer umfassenden 4-in-1-Zustelllösung für die letzte Meile, die Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit und Kosten verbessert. In seinem massiven nationalen Kuriernetzwerk mit 9 Millionen Fahrern, einer API-gesteuerten Plattform, die Lieferungen sofort an Kuriere abgleicht, einem rund um die Uhr erreichbaren „Exceptions Assist™“-Team, das Verzögerungen antizipiert, bevor sie entstehen, und dem Mikro-Fulfillment zur Bestandsüberwachung kombiniert OneRail Spitzentechnologie mit dem entscheidenden menschlichen Element. Die Lösung von OneRail ist als eigenständige Plattform erhältlich oder kann einfach in ein vorhandenes TMS integriert werden. OneRail hilft globalen Marken in den Bereichen Einzelhandel, Produktvertrieb, Bauwesen und Materialien und mehr bei der Optimierung ihres Lieferablaufs auf der letzten Meile. Mehr über OneRail erfahren Sie auf OneRail.com.

