OneStream Software entpuppt sich als neuer Herausforderer im BARC Score Financial Performance Management DACH 2020

OneStream Software, ein führender Anbieter für moderne CPM-Lösungen (Corporate Performance Management) für mittlere bis große Unternehmen, hat sich im neuen Bericht des Business Application Research Center (BARC) zu Softwarelösungen im Bereich des Financial Performance Management als Branchenherausforderer in Deutschland, Österreich und der Schweiz entpuppt.

Der BARC Score Financial Performance Management DACH 2020 platzierte OneStream zwischen den höchstplatzierten Unternehmen der Region für Portfolio-Fähigkeiten und positionierte es als starken Herausforderer für bestehende Anbieter mit längerer Tradition in der DACH-Region. OneStream hat sein erstes Büro in Deutschland vor gerade einmal drei Jahren eröffnet und schnell in die gesamte EMEA-Region expandiert.

„Das ist das erste Jahr, in dem OneStream im BARC Score-Bericht für Financial Performance Management-Lösungen im DACH-Markt platziert ist. Die Position von OneStream in der BARC Score-Matrix spiegelt die umfangreichen Funktionen der Plattform gepaart mit zunehmender Marktakzeptanz und wachsender Präsenz des Unternehmens im DACH-Markt. OneStream ist gut positioniert, um mit den etablierten Marktführern zu konkurrieren“, so Dr. Christian Fuchs, Senior Vice President und Head of Data & Analytics Research bei BARC.

Im BARC Score-Bericht wurde die vereinheitlichte CPM-Plattform von OneStream für finanzielle Konsolidierung, Berichterstattung und Planung mit integrierter Finanzanalyse-Engine und Funktionen für Finanzdatenqualität als Stärke herausgestellt, zusammen mit der integrierten Analyse- und Berichterstattungsfunktionalität. Der XF MarketPlace von OneStream mit mehr als 50 herunterladbaren Unternehmens- und Produktivitätslösungen, die für die Plattform optimiert sind, wurde von BARC ebenfalls als Stärke identifiziert. Ebenfalls genannt wurde „hervorragendes Kunden-Feedback für viele wichtige KPIs in der Planungsumfrage von BARC“.

„Ein so starkes Debüt im BARC Score Financial Performance Management DACH – als Herausforderer, der ausreichend gerüstet ist, um Marktführer zu werden – bestätigt unser Engagement im deutschen, österreichischen und Schweizer Markt und unser schnelles Wachstums in ganz EMEA. Unser erstes Büro in Deutschland haben wir vor gerade einmal drei Jahren eröffnet, und wir konkurrieren bereits mit etablierten Anbietern wie SAP und CCH Tagetik in ihren Heimatmärkten. Unsere Mission, 100%igen Kundenerfolg zu liefern, fördert diese Dynamik und hilft uns, global zu expandieren. Wir fühlen uns durch die Auszeichnung von BARC geehrt“, sagte Ricardo Rasche, Senior Vice President des internationalen Vertriebs von OneStream Software.

Letztes Jahr erreichte OneStream in der BARC-Planungsumfrage 2019 30 Spitzenplätze und einen Kundenempfehlungs-Score von 96 %. Der BARC Score Financial Performance Management DACH konzentriert sich insbesondere auf Deutschland, Österreich und die Schweiz und bewertet unterschiedliche Kriterien in den beiden Bereichen Portfolio-Fähigkeiten und Marktabwicklung. Die bewerteten Anbieter generierten mit ihren Produkten in DACH-Ländern mehr als 3 Millionen EUR an Lizenzumsätzen pro Jahr.

OneStream hilft einer wachsenden Anzahl an Unternehmen weltweit, die Finanzen digital zu transformieren und unternehmensweite strategische Geschäftsentscheidungen zu unterstützen. Kunden von OneStream können mehrere alte Anwendungen durch die vereinheitlichte XF-Plattform von OneStream ersetzen und wichtige Finanzprozesse optimieren.

OneStream, das mit mehr als 1 Mrd. USD bewertet und von der globalen Investmentfirma KKR gestützt wird, verkündete vor Kurzem eine Rekordleistung für 2019 und ist gut aufgestellt für ein erfolgreiches Jahr 2020. Das Unternehmen veröffentlichte kürzlich Predictive Analytics 123, eine Lösung, die fortschrittliche Planungs- und Prognosefunktionen bietet.

