OneStream Software, ein führender Anbieter von Corporate-Performance-Management-(CPM)-Lösungen für mittelgroße bis sehr große Unternehmen, und PwC UK meldeten heute den Beginn einer strategischen Partnerschaft für den britischen Markt. Die Partnerschaft wird die Expertise von PwC als führender Anbieter von Unternehmens- und Technologie-Beratungsdienstleistungen sowie die vereinheitlichte und cloudbasierte CPM-Software von OneStream nutzen, um Aktivitäten von der Projektlieferung bis hin zum Marketing und zur strategischen Unternehmenskooperation zu unterstützen.

„Das UK ist für OneStream Software ein wichtiger Markt und wir freuen uns, PwC UK in unserem Partner-Ökosystem begrüßen zu dürfen“, so Stephanie Cramp, SVP of Global Alliances bei OneStream Software. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit PwC, um Unternehmen im UK und in der gesamten Region EMEA dabei zu helfen, die Komplexität zu überwinden und ihre Finanzprozesse umzuwandeln, indem sie verschiedene Legacy-Anwendungen sowie Einzelpunktlösungen und Kalkulationstabellen mithilfe unserer intelligenten Finanzplattform ersetzen.”

Als Teil der Partnerschaft wird PwC UK seine OneStream-Implementierungspraxis weiterentwickeln, um gemeinsame Kunden im UK, aber auch in der gesamten Region EMEA zu bedienen. PwC UK wird darüber hinaus seine Expertise in dieser Branche und Domäne nutzen, um gemeinsam mit OneStream attraktive, branchenspezifische Lösungen für Kunden in den verschiedenen Marktsegmenten zu entwickeln.

„Wir sind davon überzeugt, dass die Kombination der vereinheitlichten Corporate-Performance-Management-Lösung von OneStream mit der Branchen-, Funktions- und Implementierungs-Expertise von PwC umfassende Veränderungen in den Bereichen Prozesseffizienz, kosteneffektives Wachstum und verbesserte Entscheidungsfindung für unsere Kunden ermöglichen wird. Wir können die Vorteile bereits bei einer ganzen Reihe von Kunden beobachten und freuen uns auf unsere weitere Zusammenarbeit mit OneStream“, so Dan Bell, Partner, Enterprise Performance Management Lead, PwC UK.

„Wir freuen uns sehr über unsere Partnerschaft mit PwC UK, und zwar insbesondere wegen der Domänen-Expertise und den Best Practices, die wir OneStream-Kunden dadurch auf diesem wichtigen Markt bieten können“, sagte Matt Rodgers, Senior Vice President und EMEA Managing Director bei OneStream Software. „Durch diese Partnerschaft wird OneStream seine Lieferkapazitäten in der Region EMEA ausweiten, und unser Ziel von 100 % Kundenerfolg weltweit wird unterstützt.“

Weitere Informationen zur Partnerschaft zwischen PwC UK und OneStream finden Sie unter: www.onestreamsoftware.com/about/onestream-partners und https://www.pwc.co.uk/press-room.html.

Über OneStream Software

OneStream Software ist Anbieter einer marktführenden intelligenten Finanzplattform, die die Komplexität von Finanzvorgängen reduziert. OneStream entfesselt die Kraft der Finanzen durch Vereinheitlichung von Corporate Performance-Management- bzw. CPM-Prozessen, wie etwa Planung, Finanzabschlüsse und -konsolidierung, Berichterstattung und Analysen mit einer einzigen erweiterbaren Lösung. Dank finanzieller und betrieblicher Einblicke befähigen wir das Unternehmen zu einer schnelleren und fundierteren Entscheidungsfindung und dies alles in einer Cloud-Plattform, die sich kontinuierlich weiterentwickeln und mit Ihrem Unternehmen mitwachsen kann.

OneStream ist ein unabhängiges Softwareunternehmen, das von dem Private-Equity-Investor KKR unterstützt wird. Mit über 600 Kunden, 200 Partnern und über 700 Mitarbeitern ist es unsere Hauptaufgabe, 100 % Kundenerfolg zu erzielen.

Über PwC UK

PwC betrachtet es als seine Aufgabe, Vertrauen in die Gesellschaft aufzubauen und wichtige Probleme zu lösen.

Mehr als 284.000 Mitarbeiter weltweit tragen hierzu mit hochwertigen Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Technologie-, Strategie-, Rechts- und Steuerberatung für Unternehmen bei.

Dank unserer Sektorexpertise stellen wir Komplett- und Speziallösungen sowie eine Vielzahl verschiedener Dienstleistungen auf integrierte und multidisziplinäre Weise bereit. Unsere Stärke besteht darin, unser Wissen über lokale Märkte mit einer globalen Organisation zu kombinieren.

Wir sind einer der größten Professional-Services-Anbieter weltweit, aber Größe ist für uns nur ein Teil unserer Identität. Der Kern von PwC besteht darin, für unsere Kunden, unsere Mitarbeiter und die Gesellschaft, in der wir leben und arbeiten, eine Wertschöpfung zu erzielen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

