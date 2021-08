Online-Auftakt für die South and Southeast Asia Commodity Expo and Investment Fair 2021 in Kunming, Yunnan

Am 25. August 2021 wurde die South and Southeast Asia Commodity Expo and Investment Fair (SSACEIF) 2021 in Kunming, Provinz Yunnan, online eröffnet. Die Veranstaltung unter dem Motto „Neue Chancen für neue Entwicklung“ läuft bis 29. August.

Seit der ersten SSACEIF in Kunming im Jahr 2017 habe die Veranstaltung die regionale Entwicklung und Zusammenarbeit in Südasien, Südostasien und der Region des Indischen Ozeans vorangebracht und die Belt and Road Initiative durch umfassende Konsultationen, gemeinsamen Einsatz und gegenseitigen Nutzen unterstützt, meinte Qiu Jiang, Vizegouverneur der Provinz Yunnan. 2021 findet die SSACEIF online statt und will Unternehmen aus der ganzen Welt eine wirksame Plattform für wirtschaftlichen Austausch, Zusammenarbeit bei COVID-19 und konjunkturelle Erholung bieten, länderübergreifend die tiefgreifende Integration von Industrie-, Liefer- und Wertschöpfungsketten voranbringen und so zu Vorteilen und einer prosperierenden Zukunft für alle Seiten beitragen. Ausländische Delegierte wiesen in ihren per Video gehaltenen Reden auf den sich beschleunigenden Prozess der Ratifizierung und Umsetzung der regionalen umfassenden Wirtschaftspartnerschaft (RCEP) hin. Die Länder der Region müssten im Zuge der gemeinsamen Anstrengungen zur Überwindung der Pandemie zusammenarbeiten, um die wirtschaftliche Erholung zu beschleunigen. Die Redner riefen alle Mitglieder überdies dazu auf, die Ausstellungsplattform und die neuen SSACEIF-Initiativen in vollem Umfang zu nutzen, damit alle Seiten profitieren. Im Rahmen der feierlichen Eröffnung wurden die Gäste per Videostreaming über die aktuellen Baufortschritte der China-Laos-Eisenbahn informiert. Überdies konnten sie den Start eines Testzuges am Bahnhof Lincang im China-Myanmar-Wirtschaftskorridor sowie die Unterzeichnung einer regionalen Pilotvereinbarung für den grenzüberschreitenden Umgang mit Tierkrankheiten und eine provinzbasierte Betriebsplattform für internationale Güterzüge zwischen China und Laos verfolgen. Zu den Teilnehmern an der Eröffnungsfeier zählten die Generalkonsuln in Kunming sowie die Konsuln von Kambodscha, Malaysia, Vietnam, Bangladesch, Laos, Myanmar und Thailand.