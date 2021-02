ONLINE Boersentag 2021: Jetzt Anmelden für den 20.02.2021!

Werbung

Auch 2021 sind physische Börsentage leider noch nicht wieder möglich. Um den grossen Informationsbedarf weiterhin zu decken, findet am Samstag die zweite Auflage unseres Börsentages ONLINE statt. Nach der Premiere der virtuellen Messe im November, gibt es diesmal noch mehr informative Vorträge im Livestream und die Möglichkeit namhafte Aussteller an ihren virtuellen Messeständen zu besuchen. Vontobel ist natürlich mit dabei und unser Vortrag findet um 11.30 Uhr im Trading Saal statt. Hans-Jürgen Haack & David Hartmann sprechen zum Thema "Mit Zertifikaten in volatilen Märkten erfolgreich sein". Das umfangreiche Vortragsprogramm richtet sich an Börseneinsteiger ebenso wie an erfahrene Trader. In vier parallelen Vortragsbereichen kann sich jeder sein individuelles Programm selbst zusammen stellen. Die Vorträge reichen dabei von Grundlagen über Informationen zu Anlage in Aktien, Fonds, Zertifikaten, bis hin zur Technischen Analyse und volkswirtschaftlichem Ausblick. Sie benötigen ausschließlich ein Internetfähiges Endgerät und brauchen nichts zu installieren, jedoch ist eine vorherige Anmeldung erforderlich.

