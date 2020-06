Online-Broker Flatex peilt SDax-Notiz nach Wechsel in Prime Standard an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Online-Broker Flatex will mit seiner Aktiennotiz in den strenger regulierten Bereich der Deutschen Börse wechseln. Der Prozess zur Aufnahme in den sogenannten Prime Standard sei jetzt offiziell gestartet worden und soll im vierten Quartal abgeschlossen sein, teilte das Unternehmen am Dienstag in Frankfurt mit. Gemessen an der aktuellen Marktkapitalisierung und dem Streubesitz sei mit einer Notierung im SDax und eventuell im TecDax zu rechnen.

Die Ende 2019 angekündigte Übernahme des niederländischen Konkurrenten DeGiro für 250 Millionen Euro soll in den kommenden Wochen abgeschlossen werden. Vorstandschef Frank Niehage, dessen Vertrag bis 2025 verlängert wurde, sieht daher jetzt den richtigen Zeitpunkt für den Wechsel in den Prime Standard gekommen. "Eine SDax-Notiz erscheint bei den jetzigen Rahmenbedingungen als gegeben. Mit ein bisschen Glück schafft es die flatex AG vielleicht sogar in den TecDax."

Das Unternehmen kommt nach einem Kursanstieg der Aktie in den vergangenen Monaten sowie der Kapitalerhöhung zur Finanzierung der DeGiro-Übernahme auf einen Börsenwert von etwas mehr als 600 Millionen Euro. Der Streubesitz liegt laut Bloomberg-Datenbank bei rund 70 Prozent./zb/fba