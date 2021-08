Online-Broker Flatexdegiro kündigt Aktiensplit an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Online-Broker Flatexdegiro hat einen Aktiensplit angekündigt. Aktionäre erhielten für je ein Papier drei zusätzliche Anteilscheine, teilte das Unternehmen am Montag in Frankfurt mit. Damit solle die Liquidität der Aktie weiter erhöht und der Aktienbesitz für Anleger noch leichter zugänglich gemacht werden. Wirksam werden soll das Verfahren am 2. September 2021./mne/nas