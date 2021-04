Online-Broker Flatexdegiro steigert Gewinn 2020 kräftig

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der boomende Börsenhandel in der Corona-Krise hat dem Online-Broker Flatexdegiro 2020 auch unter dem Strich einen kräftigen Gewinnsprung eingebracht. Mit 49,9 Millionen Euro lag der Überschuss mehr als dreimal so hoch wie im Vorjahr, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. "2020 war das bislang herausragendste Jahr in unserer Firmengeschichte", sagte Vorstandschef Frank Niehage. Die getätigten Investitionen in die Computersysteme des Brokers hätten sich ausgezahlt. Niehage erwartet, dass sich der Trend zum Online-Handel in den kommenden Jahren verstärkt fortsetzt.

Der Frankfurter Online-Broker Flatex hatte 2020 seinen niederländischen Konkurrenten Degiro übernommen. Weil das Unternehmen rund eine halbe Million neue Kunden gewann und das Geschäft brummte, verdoppelte sich der Umsatz nahezu - wie bereits bekannt - auf 261,5 Millionen Euro. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) verdreifachte sich sogar auf 114 Millionen Euro./stw/jha/