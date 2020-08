Online-Handel hält Zahlungsabwickler Adyen in Corona-Krise auf Wachstumskurs

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Trend zum Online-Handel und zur Kartenzahlung hat den niederländischen Zahlungsabwickler Adyen in der Corona-Krise kräftig angetrieben. Während der deutsche Rivale Wirecard nach einem milliardenschweren Bilanzskandal Ende Juni in die Pleite stürzte, verzeichnete Adyen im ersten Halbjahr deutliche Zuwächse bei Umsatz und operativem Gewinn, wie das Unternehmen am Donnerstag in Amsterdam mitteilte. Allerdings konnte Adyen die hohen Steigerungsraten aus dem ersten Quartal in den folgenden Monaten nicht halten.

In den ersten sechs Monaten wickelte das Unternehmen Zahlungen im Umfang von 129,1 Milliarden Euro ab und damit 23 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Einen kleinen Teil davon kassiert Adyen für die Abwicklung. Der Nettoumsatz legte denn auch um 27 Prozent auf knapp 280 Millionen Euro zu.

Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um 12 Prozent auf fast 141 Millionen Euro und lag damit bei rund 50 Prozent des Umsatzes. Dabei federte der Boom des Online-Handels den Einbruch von Reisebuchungen und die wochenlange Schließung vieler Ladengeschäfte infolge der Pandemie ab.

Unter dem Strich wurde der Zahlungsabwickler ein Opfer seines eigenen Erfolgs. Weil der Wert der Adyen-Aktie zuletzt stark gestiegen war, musste das Unternehmen den Wert eines Finanzinstruments in seinen Büchern nach unten korrigieren, das an den Aktienkurs gekoppelt ist. Der Nettogewinn ging dadurch um 15 Prozent auf gut 78 Millionen Euro zurück./stw/knd/mis