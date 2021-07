Online-Lebensmittellieferant Rohlik beschafft sich für Expansion frisches Kapital

Düsseldorf (Reuters) - Der tschechische Online-Lebensmittellieferant Rohlik hat sich für seine Europa-Expansion bei Investoren weitere 100 Millionen Dollar frisches Kapital besorgt.

Die neu gesicherte Finanzierung helfe, den Ausbau voranzutreiben und in neue Märkte einzutreten, erklärte Firmengründer und Konzernchef Tomáš Čupr am Donnerstag. Bereits im März hatte er in einer ersten Finanzierungsrunde 230 Millionen Dollar eingesammelt.

Das 2014 gegründete Startup-Unternehmen setzt inzwischen über 300 Millionen Euro um und beliefert mehr als 750.000 Kunden. Das Unternehmen hat seine Geschäfte inzwischen auf Ungarn mit Kifli.hu und Österreich mit Gurkerl.at ausgeweitet und nimmt nun Deutschland ins Visier. Unter dem Namen knusper.de soll in den kommenden Wochen das erste Lager in München eröffnen, weitere Städte sollen folgen wie auch weitere europäische Länder.