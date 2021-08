Online-Lieferdienst Delivery Hero rechnet mit etwas schlechterer Marge

BERLIN (dpa-AFX) - Trotz eines starken zweiten Quartals schaut der Online-Lieferdienst Delivery Hero etwas pessimistischer auf 2021. Im laufenden Jahr werde nun ein bereinigtes operativen Ergebnis in Relation zum Bruttowarenwert von etwa minus 2 Prozent statt bislang minus 1,5 bis minus 2 Prozent erwartet, teilte der Dax -Konzern am Donnerstag in Berlin mit.

Allerdings hob der Vorstand zugleich seine Prognose für den Konzernumsatz und den Bruttowarenwert (GMV) an: Der Bruttowarenwert des Gesamtjahres solle sich auf 33 bis 35 Milliarden Euro belaufen. Bislang hatte das Unternehmen 31 bis 34 Milliarden in Aussicht gestellt. Der Gruppenumsatz soll nun bei bis zu 6,7 Milliarden Euro liegen - also im besten Fall gut 100 Millionen mehr als bislang kommuniziert.