OnProcess Technology, ein weltweit wegweisender Vorreiter bei globalen zirkulären Wertschöpfungsketten für Dienstleistungen, wurde im Bericht Supply Chain Management (SCM) BPS - Service Provider Landscape with PEAK Matrix® Assessment 2022 der Everest Group aufgeführt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220112005571/de/

Everest Group Supply Chain Management (SCM) BPS – PEAK Matrix® Assessment 2022 - Licensed to OnProcess Technology (Graphic: Business Wire)

Die Everest Group hat 14 führende Dienstleister für das Supply Chain Management bewertet und OnProcess als Major Contender eingestuft. Ferner wurde OnProcess basierend auf der Vision, den Fähigkeiten und dem Markteinfluss des Unternehmens als einer von nur vier Star Performers in dem Bericht anerkannt.

Der Everest Group zufolge ist OnProcess von wenigen Anbieter einer, der einen erlebnisorientierten Ansatz für seine SCM-Angebote mit Fokus auf der Benutzeroberfläche / User Experience (UX) seiner Lösungen verfolgt. Der Bericht hebt überdies die Expertise von OnProcess bei der Betreuung von Großkunden in schnell wachsenden Branchen wie Hightech und Telekommunikation sowie Gesundheitswesen und Life Sciences hervor.

Die Everest Group stellte überdies fest, dass OnProcess eine der höchsten Ratings mit Blick auf die Käuferzufriedenheit aller Dienstleister erzielte und einer der wenigen Anbieter war, die laufend in die Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und der Benutzeroberfläche seiner Lösungen investierten.

Überdies würdigt der Bericht die neue, proprietäre cloudbasierte Plattform von OnProcess, OnProcess Agora™, als eine der Hauptstärken des Unternehmens, und auch die Art und Weise, wie es seine Dienstleistungen (über Planung, Bereitstellung und Rückgewinnung hinweg) in höchst agilen/flexiblen Modellen wie SaaS/BPaaS und plattformfähigen digitalen Dienstleistungen anbieten kann.

„OnProcess Technology, ein spezialisierter Dienstleister mit einem starken Fokus auf After-Sales-Services und Ersatzteilmanagement, stärkt seine Position als ‚Major Contender‘ im Bericht Supply Chain Management (SCM) BPS - PEAK Matrix® Assessment 2022 der Everest Group, indem er mit dem Start der neuen proprietären cloudbasierten Plattform OnProcess Agora™ mehr Agilität/Flexibilität in seinem Servicemodell ermöglicht“, sagte Shirley Hung, Partner, Everest Group. „Sein erfahrungsorientierter Ansatz, eine der höchsten Ratings mit Blick auf die Käuferzufriedenheit aller bewerteten Dienstleister und die bedeutend höhere Marktdurchdringung in Branchen wie Hightech und Gesundheitswesen haben dem Unternehmen in der diesjährigen Bewertung das Prädikat ‚Star Performer‘ eingebracht.“

„Es ist eine Ehre für uns, dass die Everest Group uns in ihrem jüngsten Bericht PEAK Matrix als Star Performer und Major Contender bezeichnet. Ihre Bewertung ist auch eine große Anerkennung für unsere neue cloudbasierte Technologieplattform OnProcess Agora™, die eine wichtige Voraussetzung für die Vision unseres Unternehmens ist, die zirkulären Service-Lieferketten in der Welt voranzubringen und Nachhaltigkeit und Customer Lifetime Value ins Zentrums unserer Aktivitäten in der Dienstleistungsökonomie zu stellen“, sagte Oliver Lemanski, CEO von OnProcess. „Mit noch mehr Stolz erfüllt uns jedoch, dass der Everest Group zufolge unsere Kunden unseren proaktiven Ansatz zur Leistungsverbesserung und Partnerschaftsorientierung als eine unserer Hauptstärken hervorheben und dass wir eine der höchsten Ratings für die Käuferzufriedenheit aller Dienstleister erzielt haben.“

Über OnProcess Technology, Inc.

OnProcess liefert Technologien und Dienstleistungen zur Unterstützung der weltweiten zirkulären Service-Lieferketten. Mit den Managed Services und der Expertise rund um digitale Transformation, die Prozesse rationalisieren, den Customer Lifetime Value maximieren und „zirkuläre“ Nachhaltigkeitsziele verbessern, ist OnProcess ein Berater, dem viele weltweit führende Computer-, Netzwerk-, Medizintechnik-, Wireless-, Telekommunikations- und IT-Unternehmen vertrauen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220112005571/de/

Medien:



Marta Marinova

OnProcess Technology, Inc.

mmarinova@onprocess.com