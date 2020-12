onvista-Börsenfuchs: Auf dem neuen Gipfel nicht überschnappen!

Hallo Leute! Dem Hessischen Rundfunk war der neue Dax-Rekord heute Morgen die Spitzenmeldung in der Nachrichtensendung wert - so was ist eine Seltenheit. Logisch, dass es künftig schon nach kleinen Schritten (etwa bei einer Tendenz gut behauptet oder freundlich) immer wieder neue Hochs geben wird. Nur: Dass es schon in den nächsten Tagen und Wochen so kommt, ist keineswegs sicher. Unser Leitindex ist heute ja nicht laut explodiert und nicht einmal gehetzt nach oben geklettert. Nee, er hat erwartungsgemäß von den good News profitiert und damit die Hoffnungen der Vorweihnachtstage bestätigt (Corona-Impfbeginn, Brexit-Handelspakt, Ami-Konjunkturpaket). Wer will, mag es Jahresschluss-Rally nennen. Dabei hat der Dax sicher von ausländischen Käufen profitiert, denn unser Euro ist ebenfalls gegenüber dem Dollar gestiegen. Hey, das spricht für zunehmendes internationales Vertrauen in Euros Zukunft. Mal seh’n, wie lang.

Der Rekord steht nun bei 13 818 Punkten. Die von vielen Propheten für 2021 vorhergesagte Zielmarke von 14.000 ist somit schon nicht mehr weit - mein Tipp liegt ja bei 15.000 plus. Vergesst nicht, meine Freunde, dass 2020 historisch spektakulär verlaufen ist. Erst Höchststand bei 13.795, dann der Crash durch Corona & Rezession bis auf 8.255 Punkte im März, anschließend starker Konjunktur- und Kursaufschwung und jetzt erstmals mehr als 13.800 Indexpunkte. Eine Wiederholung wird’s im neuen Jahr nicht geben.

Viele Profis und Private sind momentan gar nicht da, sondern wie üblich zwischen den Jahren in Urlaub (hoffentlich mit Atemschutzmasken!). Andere reiben sich die Hände und frohlocken, Stimmung und Kursentwicklung könnten nicht besser sein. Selbst der total mühsame Handelspakt zwischen den Briten und der EU wird von Analysten hoch gelobt, vereinzelt sogar mit Applaus begrüßt. Na ja, das sind zwar einzelne Stimmen, aber die klingen mir schon zu euphorisch. Jedenfalls ist die Angst erst mal verflogen - das ist gut so! Jetzt sollten sich bloß nicht Ungeduld und Gier ausbreiten, denn Probleme, die Kurse bewegen können, haben wir noch genug. Beispiel: Wie reagieren die Märkte, wenn der Lockdown bei uns und in anderen Ländern verlängert oder verschärft wird? Was wird aus Dax & Co., wenn die Konjunkturindikatoren im ersten Quartal 2021 nicht so positiv aussehen wie es viele Strategen erwarten? So oder so ist denkbar, dass der Weg zurück zur Normalität länger sein wird als es die vorauseilende Börse annimmt. Grad eben krieg ich eine neue Prognose auf den Schirm - der internationale Vermögensverwalter schreibt unter anderem: „Wir sind zu 75 % bullish und zu 25 % bearish eingestellt. Die Weltwirtschaft bewegt sich von einer Depression zu einer Rezession (d.h. positive Veränderungsrate), aber niemand weiß wirklich, ob eine nachhaltige Erholung in Sicht ist.“

Alles klar? Ich meine, mitmachen und dabei zu sein macht Sinn (für langfristig tickende Anleger sowieso), aber immer noch mit Vorsicht und nicht mit gleich volles Rohr. Bleibt geduldig!