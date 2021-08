onvista-Börsenfuchs: Das große Geld glaubt an steigende Renditen

Hallo Leute! Auch heute noch deprimierende Bilder von der kürzlichen Flutkatastrophe im eigenen Land. Inzwischen erreichen uns aber weitere Katastrophenberichte aus aller Welt, unter anderem über extreme Hitze und anhaltende Trockenheit, die mitverantwortlich für verheerende Brände in verschiedenen Regionen sind. So macht sengende Hitze Menschen rund ums Mittelmeer zu schaffen. Dazu brennt es an zahllosen Orten. Gleichzeitig berichtet n-tv von anderen Folgen des Klimawandels: Grönland-Eis setzt bereits enorme Wassermassen frei. Allein das geschmolzene Grönlandeis der letzten paar Tage könnte Niedersachsen unter Wasser setzen. Das katastrophale Schwinden des zweitgrößten Eispanzers der Erde ist kein Zukunftsszenario mehr, sondern bereits bittere Realität.

Wenn man dann auch die Pandemie dazunimmt, ist es kein Wunder, dass sich das Oberthema Nachhaltigkeit auch bei den Anlegern durchsetzt. Die neue „Schroders Institutional Investor Study 2021“ belegt eindrucksvoll, dass die Leute mit der großen Kohle zunehmend auf Nachhaltigkeit und steigende Renditen vertrauen. Für diese Untersuchung wurden weltweit 750 institutionelle Anleger mit einem verwalteten Vermögen von insgesamt rund 26,8 Billionen Dollar (!) befragt. Daraus ein paar Zahlen.

38 Prozent äußerten Bedenken wegen der Performance nachhaltiger Investments - ein klarer Rückgang verglichen mit 45 Prozent vor einem Jahr und 48 Prozent in 2019. Dies ist ein weiterer Beleg dafür, dass unter Anlegern die Sorge abnimmt, nachhaltiges Investieren könnte die Renditen schmälern. Die Renditeerwartungen sind in den letzten 12 Monaten gestiegen, denn die Investoren richten ihren Blick allmählich auf die Zeit nach der Pandemie. 82 Prozent der Anleger erwarten in den nächsten fünf Jahren eine Rendite von mindestens 4 Prozent pro Jahr. Vor einem Jahr hatten 72 Prozent diese Erwartung. 47 Prozent der Investoren rechnen sogar mit einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von mehr als 6 Prozent, verglichen mit 35 Prozent vor einem Jahr. Und auch der Anteil der Investoren weltweit, die jährliche Renditen von über 9 Prozent erwarten, hat sich von 5 Prozent in 2020 auf 13 Prozent in 2021 erhöht.

Die Zuversicht, dass sich die Renditeerwartungen erfüllen werden, hat von 33 Prozent im letzten Jahr auf 46 Prozent zugenommen. Dabei sind Investoren in Europa (53 Prozent) am bullischsten, gefolgt von Anlegern in Nordamerika (44 Prozent).

Hey, das sind eindrucksvolle Zahlen! Allerdings bezweifeln immer noch viele Investoren, dass sich mit nachhaltigem Anlegen verbundene Risiken messen und steuern lassen. Egal, im nächsten Jahr wird das nachhaltige Investieren noch höhere Quoten kriegen. Und guckt Euch mal die Performance-Erwartungen an, meine Freunde. Solche Wertsteigerungen kriegt man nur, wenn man auf Aktien setzt.