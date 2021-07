onvista-Börsenfuchs: Das ist gefragt: Wasser, Wasserstoff und Öl

Hallo Leute! Die Aktienmärkte schaukeln munter weiter. Das mag viele von Euch eher abschrecken als anlocken. Unverändert kann man täglich attraktive Sonderbewegungen beobachten: Ungeachtet der Markttendenz entwickeln sich einzelne Werte je nach Nachrichtenlage (= Spaßfaktor für Stockpicker). Und wer „modern“ investieren will, steigt auch jetzt bei angesagten Themen ein. Besonders beliebt sind Fonds und ETFs aus dem weiten Gebiet Klima- und Umweltschutz. Als Fortsetzung meiner letzten Kolumne greife ich heute ein paar konkrete Beispiele auf.

Wasser scheint der Stoff, aus dem so einige Investment-Träume bestehen. In einer tendenziell eher ruhigen Phase im Handel mit Exchange Traded Funds hebt Fabian Wörndl von Lang & Schwarz in einem Beitrag der Börse Frankfurt die starke Nachfrage nach Solactive Clean Water-Produkten (IE00BK5BC891) und S&P Global Water 50-Produkten (IE00B1TXK627) hervor. Letztere bieten Zugang zu den 50 größten und liquidesten börsennotierten Unternehmen weltweit, die in der Wasserversorgung und -aufbereitung aktiv sind. Das Thema gilt als Megatrend.

Auch Tracker des MVIS Global Hydrogen Economy (IE00BMDH1538) mit Aktien von Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Produzenten sowie Unternehmen aus dem Elektrolysebereich zählten bei Lang & Schwarz zu den meistgekauften Werten. Wasserstoff als saubere Energiequelle soll im Zuge der weltweiten Bemühungen zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes ein wichtiger Baustein werden und unter anderem in Sektoren wie Schifffahrt, Busverkehr, Gebäudeheizung oder als Stromspeicher zunehmend eine Rolle spielen. Die Ziele sind gesteckt. Auf mindestens 40 Gigawatt an Elektrolyseuren bzw. Einrichtungen zur Wasserstoffgewinnung will die Europäische Union bis 2030 kommen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie erwartet für die Branche in Europa bis 2050 einen Jahresumsatz von 800 Milliarden Euro.

Aufwärtspotenzial scheinen Anleger für Öl- und Gasproduzenten zu erkennen. Tracker des S&P Commodity Producers Oil and Gas Exploration & Production (IE00B6R51Z18) landeten in jüngster Zeit verstärkt in den Depots. Öl befindet sich seit Monaten im Aufwärtstrend. Der Zoff unter den ölproduzierenden Ländern (der kommt alle naslang vor) ist andererseits ein Störfaktor für den Konjunkturoptimismus.

Noch ein kurzer ganz allgemeiner Hinweis zu ETFs für Neulinge unter Euch: Solche Indexfonds bieten sich auch für einen langfristigen Sparplan an. Denn wer regelmäßig Anteile von ETFs kauft, partizipiert schon mit kleinen monatlichen Beträgen von der Entwicklung eines Börsenindex. Ein ETF-Sparplan eignet sich deshalb sehr gut zum langfristigen Vermögensaufbau, zum Beispiel für die private Altersvorsorge.