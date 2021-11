onvista Börsenfuchs: Der Dax zeigt immer noch gute Kondition

Hallo Leute! Ich bin positiv überrascht. Der Dax ist erst mal robust geblieben. Man konnte ja einen Rückschlag nicht ausschließen. Nachdem sich die vierte Corona-Welle zur neuen Gefahr für die ganze Gesellschaft (und damit auch für die Wirtschaft) aufgebaut hat, war eigentlich eine Börsenreaktion fällig. Doch nix da, der Dax bewies einmal mehr seine gute Kondition.

Die Marktstrategen von JP Morgan sehen die vierte Corona-Welle nicht als Problem für ihren grundsätzlichen Aktien-Optimismus. Die Einschränkungen dürften zwar wieder zunehmen, aber nicht das Niveau vom Winter 2020 erreichen - sowohl was Länge als auch Strenge angehe. Deshalb sehen die Strategen in jeder Schwäche eine Kaufchance. Technische Analysten verweisen auf das Halten enger, wichtiger Supports und damit die Vermeidung von klassischen Verkaufspaniken. Prinzipiell sei die Jahresend-Rally noch intakt, die Gefahr von Ausbrüchen nach unten sei aber kurzfristig gegeben. Aha. Ohne Warnung geht nix.

Der neue Lagebericht der Bundesbank hilft bei der Einschätzung der weiteren Wirtschaftsentwicklung auch nicht viel weiter, jedenfalls bleibt für die Märkte vieles offen.. Aus heutiger Sicht könnte das Bruttoinlandsprodukt im Herbstquartal 2021 in etwa auf der Stelle treten, heißt es im Monatsbericht. Der vom Dienstleistungssektor ausgehende Wachstumsschub sei wohl zunächst weitgehend ausgelaufen. Im gesamten Winterhalbjahr bestünden Risiken durch ein verstärktes Pandemiegeschehen. Nach derzeitigem Stand dürften die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen aber weniger gravierend ausfallen als in früheren Pandemiewellen. Die außergewöhnlich hohen Auftragsbestände in der Industrie und im Bau sprächen für erhebliche Auf- und Nachholeffekte, sobald die Lieferengpässe spürbar nachließen.

Für meinen Geschmack dominiert den Aktienmarkt immer noch das, was führende Investmenthäuser schon Ende vergangener Woche so beschrieben haben: Der Risikoappetit der weltweiten Anlage-Profis hält trotz eines gefährlich aussehenden Umfelds an. Offenbar wird das aktuelle Abwärtspotenzial durch das vorherrschende TINA-Denken („There is no alternative“) und die FOMO-Sorgen („Fear of missing out“) begrenzt. Viele große Investoren halten daran fest, jeden Rückschlag als Kaufgelegenheit („Buy the Dip“) wahrzunehmen. 65% der Befragten erwarten einen Aufschwung, so eine kürzliche Umfrage, 61% schätzen höhere Inflationsraten als vorübergehendes Phänomen ein.

Das kann man alles nachvollziehen. Ich traue dem Braten aber nicht. Jedenfalls nicht auf Sicht von ein paar Wochen oder Monaten. Corona & Folgen können uns kurzfristig ganz schön die Suppe versalzen.

Also bleibt vorsichtig, meine Freunde!