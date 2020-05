onvista Börsenfuchs: Der Mai ist gekommen, die Kurse schlagen aus …

Hallo Leute! Mein Zitat des Tages (das krieg ich täglich online) klingt wie von einem Comedian: Wenn es donnert im Mai, ist der April vorbei. Yep. Aber doch voll simpel. Besser: Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus. Da bleibe, wer Lust hat, mit Sorgen zuhaus - das passt irgendwie, das spätromantische Frühlingsgedicht aus dem Jahr 1841, das jeder als Frühlings- und Wanderlied kennt. Börsianer können natürlich „Bäume“ durch „Kurse“ ersetzen. Aber wenn die so ausschlagen wie in den vergangenen Tagen, haben wir ein zusätzliches Problem: Wir wissen nicht gleich, woher das kommt - und schon gar nicht, wie’s weitergeht. Die Sorgen bleiben. Das wird sich auch in der ersten vollen Maiwoche nicht ändern.

Der Dax hat die Erholung übertrieben, behaupte ich einfach, wäre da nicht die Hoffnung vieler Profis aus Politik und Wirtschaft, die schlimmsten Folgen könnten bald (= noch im zweiten Quartal) überstanden sein - das heißt, konjunkturtechnisch könnte es schon im Laufe des zweiten Halbjahrs wieder aufwärts gehen. Nee, das glaube ich (noch) nicht. Auch die umstrittenen Lockerungsmaßnahmen der Kontaktbeschränkungen sollten nicht überbewertet, also nicht gleich als grünes Licht gesehen werden. Glaubt nur nicht, meine Freunde, dass wir nächste Woche schon wieder eine sichere Peilung haben werden!

Andererseits dürfen wir das Wiederabrutschen des Dax von über 11.200 in Richtung 10.500 (heute Vormittag außerbörslich schon fast erreicht!) nicht dramatisieren, denn dabei spielt das feiertagsbedingt verlängerte Wochenende eine Rolle: Viele Großanleger wollen in dieser extrem unsicheren Zeit keine Risiken über mehrere Tage eingehen und bauen deshalb vorsichtshalber ihre Bestände ab.

Genauso, wie wir die Pandemie noch nicht im Griff haben, wissen wir erst recht nicht, was aus der (Welt-)Wirtschaft wird. Die Warnungen vor einer beispiellosen Rezession sind bekannt, nicht erst durch die düsteren EZB-Vorhersagen. Sorgen haben deshalb die Anleger jede Menge. Und vorsichtshalber bis auf weiteres abzuwarten und nix zu machen (= zuhaus zu bleiben), ob gezwungenermaßen oder freiwillig, ist wahrscheinlich kein Fehler.

Auf alle Fälle: Verliert nicht den Mut, Leute, bleibt wachsam und gesund!