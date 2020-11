onvista Börsenfuchs: Die Aktienkurse laufen Euch nicht davon

Hallo Leute! Wo man auch hinguckt - überall drehen sich die Diskussionen um den Faktor Zeit. Mich beschäftigt diese Beobachtung aus dem Blickwinkel der Kapitalanlage schon seit Monaten. Denn die Leute wollen nicht nur (wie üblich) wissen, was sie am besten kaufen, halten oder verkaufen sollten. Spätestens mit dem Beginn der zweiten Corona-Welle wollen (fast) alle wissen, wann der richtige Zeitpunkt kommt. Es wird halt viel mehr getraded und spekuliert als früher. Und selbst große institutionelle Profis, die ich die „marktbestimmenden Kräfte“ nenne, handeln häufiger nach dem Prinzip schnell rein, schnell raus. Das spiegelt die verbreitete Unsicherheit wider, auch wenn sie im Hintergrund bleibt.

Was sollte man wann tun oder nicht, beschäftigt heute auch unsere Spitzenpolitiker bei ihrer Zwischenbilanz des Teil-Lockdowns. Gestern schon wurde unsere besorgte Kanzlerin unter anderem wie folgt zitiert: Die Infektionszahlen stabilisieren sich etwas, aber zu langsam. Notwendig sei es nun, die Kontakte im privaten Bereich weiter zu reduzieren. Solche und ähnliche Sätze sind zwar von jedem leicht nachvollziehbar, nur frisches Futter für die Börsen-Bullen sind sie nicht. Selbst der Biontech-Vorstandschef und Mitgründer Ugur Sahin rechnet in der Corona-Krise erst im Winter 2021 (gemeint ist der Winter 2021/22) mit einer Rückkehr zum normalen Leben. Mit Blick auf die jetzige kalte Jahreszeit fügte er in einem BBC-Interview hinzu: „Dieser Winter wird hart.“ Vorerst werde der Impfstoff noch keinen großen Einfluss auf die Infektionszahlen haben. Wenn alles weiterhin gut laufe, werde der Impfstoff ab „Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres“ ausgeliefert.

Das Beste kommt momentan aus Fernost, speziell aus China und Japan. Tokios Börsianer freuen sich heute über neue Konjunkturzahlen, die deutlich über den Hoffnungen liegen. Doch auch in Ostasien ist keineswegs garantiert, dass die Wirtschaft nun wieder dauerhaft zulegt. So benötigt China starke Handelspartner, denn Lockdowns und schlechte Konjunkturzahlen in der EU und den USA träfen auch die zweitgrößte Volkswirtschaft der Erde. In Japan rechnen zwar viele Ökonomen mit einer weiteren Erholung der Wirtschaft im Schlussquartal, allerdings viel langsamer als im dritten Quartal. Ein erneuter Anstieg der Corona-Infektionsfälle sowohl in Übersee wie auch im eigenen Land trübt die Geschäftsaussichten. Experten in Tokio rechnen denn auch damit, dass es noch Jahre dauern wird, bis sich Japans Wirtschaft vollständig von den Auswirkungen der globalen Pandemie erholen wird.

Alles wird besser bis gut - nur bei wem, wo zuerst und vor allen wann? Ich empfehle weiterhin (gestern wie heute) Geduld und Gelassenheit. Es hat alles in allem keine Eile mit neuen Engagements. Die Aktienkurse werden weiter steigen, werden Euch in den kommenden Wochen von Einzelbewegungen abgesehen aber nicht enteilen, meine Freunde. Man kann aufgrund der aktuellen Daten- und Prognoselage davon ausgehen, dass es selbst nach der Impfstoffeinführung noch schwächere Tage oder Phasen geben wird. Timing ist überhaupt kein Problem, daran sei erinnert, wenn man einen gaaanz weiten Anlagehorizont für sein Depot hat.

Wie kurz und schnell die Börse im digitalen Zeitalter schon geworden ist, belegt eine andere Meldung: Ab sofort steht der börsliche Soforthandel der Börse Stuttgart den Kunden des Online-Brokers Comdirect für alle Wertpapierklassen zur Verfügung. Mit dem Soforthandel können Anleger noch direkter auf das Marktgeschehen eingehen und erhalten schnell Gewissheit über die Ausführung ihrer Order.

Foto: onvista